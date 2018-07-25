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Bakan Ersoy turizm sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, cuma günü Antalya'da turizm sektörü ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşarak sorunlarını dinleyecek ve ilk 6 aylık turizm rakamlarını açıklayacak

Bakan Ersoy turizm sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, cuma günü Antalya'da turizm sektörünün temsilcileriyle buluşarak sorunlarını dinleyecek ve ilk 6 aylık turizm verilerini açıklayacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre akan Ersoy, bakanlık görevini devraldıktan sonraki ilk resmi yurt içi ziyaretini cuma günü "turizmin başkenti" Antalya'ya gerçekleştirecek.

Ersoy, burada turizm sektörü temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelecek. Gerçekleştireceği toplantılarda sektörün sorunlarını dinleyecek olan Ersoy, ilk 6 aylık turizm rakamlarını da burada açıklayacak.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Antalya temasları kapsamında Antalya Valiliği ile Büyükşehir Belediyesini de ziyaret edecek.

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