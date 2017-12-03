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Bakan Fakıbaba ve Yılmaz Iğdır'da

- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Iğdır'da tarım ve hayvancılık temsilcileriyle buluştu

Bakan Fakıbaba ve Yılmaz Iğdır'da

IĞDIR (AA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Iğdır'da tarım ve hayvancılık sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

Bir kahvaltı salonunda düzenlenen toplantıya Fakıbaba ve Yılmaz'ın yanı sıra Iğdır Valisi Enver Ünlü, AK Parti Milletvekili Nurettin Aras ve AK Parti İl Başkanı Ahmet Tutulmaz, tarım ve hayvancılık sektörünün öncüleri ile bu sektör üzerine faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Fakıbaba, burada yaptığı konuşmada, akşamdan beri Iğdır Valisi Enver Ünlü ile Iğdır'ın tarım ve hayvancılığı üzerine çalışma yürüttüklerini belirtti.

Tarım ve hayvancılıkta Iğdır'ın önemli rol oynadığını vurgulayan Fakıbaba, "İnşallah göreceksiniz, tek tek problemleri çözeceğiz. Daha güzel bir Güney Doğu, Doğu Anadolu ve bir Marmara için el ele vereceğiz. Bir ülkemiz var adı Türkiye, inşallah hep birlikte bunun en iyi şekilde olması için büyük çaba sarf edeceğiz ve neticede başarılı olacağımıza yürekten inanıyorum." dedi.

AK Pari Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün gerçekleştirdiği Iğdır ziyaretinde vatandaşların yoğun ilgi göstermesinden dolayı Iğdır halkına teşekkür etti.

Fakıbaba ve Yılmaz, ardından sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşların şikayet, dilek ve önerilerini dinledi.

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Ahmet Eşref FakıbabaGıda Tarım Ve HayvancılıkIğdır
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