Bakan Fakıbaba'dan Ramazan Bayramı mesajı

ANKARA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Çiftçisi, esnafı, memuru, işçisi, emeklisi, sanayicisi, kadını, genci, yaşlısıyla tüm milletimizin ve İslam dünyasının Ramazan Bayramı'nı canı gönülden kutluyorum. Bayramın, milletimize, ülkemize, coğrafyamıza, İslam dünyasına huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Fakıbaba, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan ramazan ayının sonuna gelindiğini, yeni umutlarla bir bayrama daha kavuşmanın sevinci içinde olduğunu belirtti.

Bayramın huzur ve bereketinin, birlik ve beraberlik içinde geleceğe daha güçlü yürünmesine vesile olmasını dileyen Fakıbaba, "Bizi engellemek isteyenlere fırsat vermemek için kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi daha çok güçlendireceğiz. İçeriden ve dışarıdan terör örgütleri eliyle ülkemiz parçalanmaya, suni müdahalelerle de ekonomimiz zayıflatılmaya çalışılmaktadır. Birlik ve beraberlik içinde ortaya koyduğumuz dirayetli duruş, aldığımız tedbirler ve son 15 yılda oluşturduğumuz sağlam yapıdan dolayı ülkemizin güçsüzleştirilmesine yönelik her tür badireyi çok şükür aşmayı bildik." değerlendirmesinde bulundu.

Fakıbaba, Türkiye üzerinde oynanan oyunlara, hazırlanan senaryolara karşı gösterilen başarının, devletle milletin el ele vermesi sayesinde gerçekleştiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Hem siyaseten ortaya koyduğu duruşu hem de birliğimize kasteden saldırılar karşısındaki mücadelesiyle milletimiz, her şeyin en güzeline layık olduğunu göstermiştir. Doğulusuyla batılısıyla, kuzeylisiyle güneylisiyle 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' düsturuyla hareket eden milletimizin birer mensubu olmak hepimiz için bir iftihar vesilesidir."

- "Bizi engellemek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz"

Devlet olarak, milleten aldıkları güçle ortaya konulan politikalar sayesinde son 15 yılda ekonomiden dış politikaya, yatırımlardan güvenliğe, demokratikleşmeden siyasetin güçlendirilmesine kadar her alanda ciddi ilerlemeler sağlandığına işaret eden Fakıbaba, bu dönemde tarım alanında da devrim niteliğinde işlerin altına imza atıldığını, hayata geçirilen reformlar, verilen destekler ve ortaya koydukları projelerle hem tarımsal üretimde ciddi ilerlemeler kaydedilerek çiftçinin güçlendirildiğini hem de tarımsal hasılada Türkiye'nin Avrupa'da birinci sıraya yükseldiğini bildirdi.

Fakıbaba, Türkiye'yi daha müreffeh, daha demokratik, daha huzurlu bir ülke yapma yolundaki mücadelelerinin ilelebet süreceğini belirterek, "Türkiyemizi 'güçlü ve lider ülke' yapma idealimiz, 2023, 2053, 2071 hedeflerimiz doğrultusunda 'Durmak yok, yola devam' diyoruz. Halkımızın da ülkemizin geleceğinin belirleneceği gün olan 24 Haziran'da, daha önce gösterdiği basireti ve feraseti bir kez daha göstererek, süregelen kutlu yürüyüşün devamından yana tavır alacağına şüphem yoktur. Bu seçimle birlikte demokrasisini daha da geliştiren, ekonomisini büyüten ve bütün vatandaşlarımızın refahtan daha fazla pay alacağı bir Türkiye için yine yola çıkacağız inşallah." ifadesini kullandı.

Yeni dönemde terör ve krizlerle kendilerini engellemek isteyenlere fırsat vermeyeceklerini, Türkiye'nin büyüyerek daha da güçleneceğini vurgulayan Fakıbaba, şunları kaydetti:

"Bunun için de her günümüzde tıpkı bayramlarda olduğu gibi, birbirimizle daha fazla kucaklaşacak, daha fazla dayanışma içinde olacak, kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi daha çok güçlendireceğiz. Bütün vatandaşlarımızın yanı sıra Şanlıurfalı hemşehrilerimin de ülkemizde birlik ve beraberliğin pekişmesine, istikrar ve güven ortamının sürmesine, geçmişte olduğu gibi yine gereken her tür katkıyı vereceğine yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle çiftçisi, esnafı, memuru, işçisi, emeklisi, sanayicisi, kadını, genci, yaşlısıyla tüm milletimizin ve İslam dünyasının Ramazan Bayramı'nı canı gönülden kutluyorum. Bayramın milletimize, ülkemize, coğrafyamıza, İslam dünyasına huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum."



