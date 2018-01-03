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"Bakan geliyor, açılış var" diyerek dolandırıcılık iddiası

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, "Bakan açılışa geliyor, mevlit için hayvan keseceğiz" diyerek hayvan alıp vatandaşları dolandırdığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.İddiaya göre, Cihadiye, Fevziye...

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, "Bakan açılışa geliyor, mevlit için hayvan keseceğiz" diyerek hayvan alıp vatandaşları dolandırdığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Cihadiye, Fevziye ve Karapınar mahallelerine otomobille gelen U.K. (30) ve İ.S., kendilerini iş adamı olarak tanıttı.

Şüpheliler, "Açılış var, bakan gelecek mevlit okutacağız, adaklık küçükbaş hayvan lazım. Parasını sonra getireceğiz." diyerek vatandaşlardan küçükbaş hayvan alıp, kullanılmayan bir telefon numarası verdi.

Telefona ulaşamayınca dolandırıldıklarını anlayan vatandaşların ihbarı üzerine Pamukova Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme başlattı.

Ekipler, U.K. ve İ.S'yi, Adapazarı ilçesinde kiraladıkları otomobilde gözaltına aldı.

Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.






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