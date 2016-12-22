Bakan Kaya, AA'nın

ANKARA (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kaya, makamında, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflar arasından 3 eser için oy kullandı.

Haber kategorisinde Elif Öztürk'ün, "Türkiye darbe girişimine karşı tek yürek" başlıklı fotoğrafı için oy kullanan Kaya, fotoğrafı, Türk halkının darbeyi püskürtmesinin nişanesi olarak gördüğünü belirtti.

Yaşam kategorisinde Andrei Pungovschi'nin "İdomen'deki çocuklar" isimli eseri için oy kullanan Kaya, Türkiye'nin 3 milyon Suriyeli'ye kapılarını açtığına ve insan onuruna yakışır şekilde yaşam haklarının sağlanmasına yönelik çalışmalar yürüttüğüne işaret etti. Kaya, "Avrupa'da mülteciler çok büyük sıkıntılar yaşadılar. Nişan yüzüklerine varıncaya kadar mallarına el konuldu, tel örgüler çekildi. Türkiye gerçekten mültecilere insanlık onuruna yakışır şekilde davrandı. Bu resimde mülteci çocukların gözlerindeki ışıltıyı görüyoruz. Anlamlı bir resim. Aylan, Ümran bebekler belki de Avrupalıların, dünyanın sessiz kalması sonucu can verdi." ifadelerini kullandı.

Bakan Kaya, spor kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Kenan Sofuoğlu'nun zaferi" isimli eserine oy verdi ve fotoğrafa yönelik, "Kenan Sofuoğlu'nun başarısını ailesiyle paylaşması, eşiyle, çocuğuyla... Her başarılı kişinin arkasında güçlü bir aile olduğunu gösteriyor. O yüzden anlamlı bir resim. Biz de bugün siyasette gerçekten görevimizi hakkıyla yerine getirebiliyorsak ailemiz sayesinde. Ben de eşimin, ailemin desteği olmasa gece-gündüz bu şekilde çalışamazdım." değerlendirmesinde bulundu.











