Bakan Kaya, çocukların

ANKARA (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Çocuk Evleri'nde kalan ve karneleri ile kendisini ziyaret eden çocukların sevincini paylaşarak, "Türkiye genelinde geçtiğimiz dönem sonu itibarıyla bakımımızdaki çocuklarımızın yüzde 34'ü takdir ve teşekkür aldı. Bu, gerçekten bizi çok mutlu eden bir oran. 2014 yılına kıyasla çok büyük bir başarı. O zaman yüzde 14'lerde olan bu rakam, bugün yüzde 34'lere ulaşmış durumda." dedi.

Kaya, bakanlığa bağlı kuruluşlarda kalan ve 2016-2017 öğretim yılında başarılı olan öğrencilerle makamında bir araya geldi.

Sınıflarını takdir belgesi alarak bitiren çocukları tebrik eden Bakan Kaya, "Sizi burada böyle mutlu bir şekilde görmek çok güzel. Hepinizi tebrik ediyorum. Ara ara görüşüyor, konuşuyoruz ama bugün sizi burada takdirlerle görmek bizim için mutlulukların en büyüğü. İnşallah başarınız daim olsun." diye konuştu.

Bakan Kaya, kabulde çocuklara tek tek ileride hangi mesleği yapmak istediklerini de sordu. Çocuklar da Kaya'ya, Oxford Üniversitesi'nde DNA mühendisliği, sosyolog, hakim, savcı, aşçı, doktor, çocuk gelişimi, müzisyen, edebiyat öğretmeni, psikolog, polis ve mühendis gibi meslekleri seçmek istediklerini belirtti.

Bu yılın Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sistemi kapsamında yapılan ikinci dönem merkezi ortak sınavda, tam puan alan Ziya Yücekaya'nın başarısını örnek gösteren Kaya, çocuklarla gurur duyduklarını ifade etti.

Bakan Kaya, "Çok çalıştınız, gerçekten çok büyük bir başarı elde ettiniz. Güzel bir tatili hak ettiniz. İnşallah size güzel bir tatil yaptıracağız ama yazın da durmak yok değil mi? İnşallah kitap okuyacaksınız yazın, hem dinleneceksiniz hem öğrenmeye devam edeceksiniz." dedi.

Kabulde yer alan kız çocuklarının spor yapmadıklarını öğrenen Kaya, kızların yazın spora yönlendirilmesi, teşvik edilmesini istedi. Kaya, çocuklara ayrıca kardeşlerine, akranlarına örnek olma çağrısında bulundu.

- "Çocuklarımızın yüzde 34'ü takdir ve teşekkür aldı"

Bakan Kaya, kabulün ardından basın mensuplarının sorusu üzerine, Çocuk Evleri'nde kalan çocukların okuldaki başarı durumlarına yönelik bilgi verdi.

Çocukların karne heyecanını paylaştıklarını, çok mutlu olduklarını anlatan Kaya, şöyle devam etti:

"Çocuk Evleri'mizde, Çocuk Evleri Siteleri'mizde kalan çocuklarımız aslında kendi akranlarıyla, ilgi alanlarıyla gerçekten çok yakından ilgileniliyor. Akranlarıyla güzel bir ortama paylaşıyorlar ve eski sisteme göre başarılarının da arttığını görüyoruz. Psikologlarımız, sosyologlarımız, öğretmenlerimiz çocuklarımızla çok daha yakından ilgilenebiliyor evlerde. Bu yüzden bizim 'Ev tipi model' değimiz yeni modelimizin çocuklarımızın geleceğe çok daha güzel bir şekilde hazırlanmaları için de çok büyük destek olduğunu söyleyebilirim."

Haziran ayı sonu itibarıyla 'koğuş tipi' denilen kurumların da kapanacağını açıklayan Bakan Kaya, "Türkiye genelinde geçtiğimiz dönem sonu itibarıyla kurum bakımımızdaki çocuklarımızın yüzde 34'ü takdir ve teşekkür aldı. Bu gerçekten bizi çok mutlu eden bir oran. 2014 yılına kıyasla çok büyük bir başarı. O zaman yüzde 14'lerde olan bu rakam bugün yüzde 34'lere ulaşmış durumda. Yüzde 34'ün yüzde 22'si de takdir alan, yüzde 12 de teşekkür alan çocuklarımız. Bunu da buradan bir anne gururuyla paylaşmak istiyorum. Çocuklarımız benim de evlatlarım, hepsinin annesi, ablasıyım. Çok büyük bir başarıyı yakaladı çocuklarımız biz onların her zaman yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

- "Milli-manevi değerleriyle yetişmelerini istiyoruz"

Bakan Kaya, çocukların geleceğe yönelik çok güzel meslek idealleri olduğunu ve onları hep destekleyeceklerini belirterek, çocukların spor ve sanat konusunda da teşvik edildiğini vurguladı.

Bin 200'ün üzerinde lisanslı, 18 de milli sporcuları bulunduğunu belirterek, çocukların eğitimin yanı sıra milli-manevi değerler, güzel bir ahlakla yetişmeleri için gayret ettiklerini anlatan Kaya, "Nasıl ki bir anne-baba evladını her alanda en iyi şekilde yetiştirmeye gayret ediyorsa, biz de çocuklarımızın hem eğitimlerinin hem milli-manevi değerleriyle o şuurla bilinçle yetişmelerini istiyoruz. Hem de sporda, kültürde çocuklarımızın faal olmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Bakan Kaya, kabul sonrasında karneleri ve takdir belgeleri ile gelen çocuklara, tablet bilgisayar ve kitap hediye etti, birlikte fotoğraf çektirdi.