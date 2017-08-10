Bakan Kaya Gambiya Devlet Başkanının eşiyle bir araya geldi

ANKARA (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, özel bir ziyaret kapsamında Türkiye'de bulunan Gambiya Devlet Başkanı Adama Barrow'un eşi Fatoumatta Bah Barrow ile Darülaceze'deki bir toplantıda bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaya, bazı sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcilerinin de katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Gambiya arasındaki ilişkilerin önemli bir seviyede olduğunu belirtti.

FETÖ ile mücadelede Gambiya'nın desteğinin önemine vurgu yapan Kaya, Afrika kıtasında FETÖ ile iltisaklı okulu kapatan ilk ülkenin Gambiya olduğunu ifade etti.

Maarif Vakfı bünyesinde Türkiye'nin, Gambiya'da yeni bir okul açmayı planladığını aktaran Kaya, bu okulun özellikle Gambiyalı kız çocuklarının eğitimine katkıda bulunacağını bildirdi.

Kaya, Türkiye'nin Afrika kıtasına açılım politikasına işaret etti ve Türkiye'nin Afrika ülkelerinin sorunlarına insani hassasiyetle yaklaştığını vurguladı.

"Afrika halklarının Türkiye'ye, Türk halkına ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu teveccüh ve muhabbet karşılıksız değildir." ifadesini kullanan Kaya, Bakanlık olarak Gambiya ile özellikle kadın, aile ve sosyal politikalar konularında tecrübe paylaşımı içinde bulunmayı arzu ettiklerini belirtti.

Eylül ayında Gambiyalı mevkidaşını Türkiye'de ağırlayacağını bildiren Kaya, ziyaret kapsamında bir anlaşmayla iki ülke iş birliğini kurumsal ve hukuki zeminde güçlendirmeyi istediklerini kaydetti. Kaya, Türkiye'nin, Gambiya'ya her konuda devletiyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, iş dünyasıyla destek olmaya devam edeceğini vurguladı.

- Sağlık alanında yaşanan problemleri anlattı

Fatoumatta Bah Barrow da ülkesinde özellikle kanser, HIV ve AIDS hastalıklarıyla, doğumda ölen anne ve doğum sonrası ölen çocuklar başta olmak üzere sağlık alanında yaşadıkları problemlere ilişkin bilgi verdi.

Problemlerin çözümü için Türkiye ile iş birliği içinde çalışmak istediklerini belirten Barrow, tıbbi donanım konusunda da her türlü desteği takdirle karşılayacaklarını ifade etti.

Kız çocuklarının eğitimini her zaman öncelikli olarak ele alma iradesine sahip olduklarını anlatan Barrow, bu çerçevede Türkiye'de kadının her alanda güçlendirilmesi konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının tecrübelerinden faydalanmayı önemsediklerini bildirdi.

Toplantıya katılan sivil toplum kuruluşu temsilcileri de Afrika ve Gambiya'daki muhataplarıyla her konuda iş birliğine hazır olduklarını belirtti.