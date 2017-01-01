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Bakan Kaya, gazileri ziyaret etti

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: - "(Fırat Kalkanı Harekatı) Sizinle gurur duyuyoruz, başarılı bir operasyon gerçekleştiriyorsunuz. Gerek yurtiçi gerekse yurtdışındaki tüm askerlerimiz için dua ediyoruz"

Bakan Kaya, gazileri ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, yılbaşı gecesi Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gazileri ziyaret etti.

İlk olarak, Fırat Kalkanı Harekatında bacağından yaralanan Kahramanmaraşlı Üst Teğmen Arif Kılınç'ı ziyaret eden Kaya, "Sizinle gurur duyuyoruz, başarılı bir operasyon gerçekleştiriyorsunuz. Gerek yurtiçi gerekse yurtdışındaki tüm askerlerimiz için dua ediyoruz. Allah size de şifa versin. Doktorlar durumunuzun iyi olduğunu söyledi, inşallah bir an önce taburcu olursunuz." dedi.

Bakan Kaya'nın "Bir şeye ihtiyacınız var mı?" sorusuna Kılınç, "Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, hastane personeli bize gayet iyi bakıyor. Her şeyimizle yakından ilgileniyor." yanıtını verdi.

Kılınç, yaklaşık 25 gün boyunca harekat bölgesinde olduğunu belirterek, "19 Aralık'ta yaralandım. 2 gün kadar Kilis'te tedavi gördüm. Daha sonra da buraya sevk oldum. 10 gündür de tedavim burada devam ediyor. Bacağımda iki noktada doku kaybı var. Yüzümde de yanıklar vardı, onlar daha iyi. Bir iki hafta içinde taburcu olacağım." diye konuştu.

Bakan Kaya, Üst Teğmen Kılınç'a Türk bayrağı ve çeşitli armağanlar takdim etti.

Daha sonra Türkiye'nin çeşitli yerlerinde vatani görevini yerine getirirken hastalanan askerleri ziyaret eden Kaya, onlarla da yakından ilgilenip sohbet etti ve hediyeler verdi.

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