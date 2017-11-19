Bakan Kaya,

KOCAELİ (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Kadınların spor yapması bütün aileye örnek olacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak da 'güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum' diyoruz." dedi.

Kocaeli'ye gelen Kaya, Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) öğretim üyeleri ve kadın katılımcılar eşliğinde "Evden Okula Haydi Anneler Spora" projesi kapsamında üniversitenin parkurunda yürüyüş yaptı.

Daha sonra GTÜ Rektörlük binasında proje hakkında brifing alan Kaya, buradan Gebze Köşklü Çeşme Kadın ve Çocuk Eğitim Merkezi'ne geçti.

Kadınlarla sohbet eden Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, muhteşem projeyi yaşayarak gördüklerini belirterek, projenin ev hanımlarını sağlıklı yaşama ve sosyal dayanışmanın içine kattığını söyledi.

Kaya, projenin sosyal belediyecilik örneği olduğunu ifade ederek, projeye katkı sunanları tebrik etti.

Ev hanımlarının haftanın 3 günü yürüyüşler yaptığını dile getiren Kaya, daha sonra belediyenin ilçelerdeki spor merkezlerinde farklı sporlara katıldığını kaydetti.

Kaya, bu sırada ev hanımlarının çocuklarının eğitim aldığını anlatarak, "Kadınların sağlıklı yaşaması için çok önemli ve güzel bir proje. Bugüne kadar 30 bin kadınımıza hizmet verilmiş bu proje kapsamında. Bundan sonra da hedef 100 bin sanırım. İnşallah en kısa zamanda da hedeflerine ulaşırlar." şeklinde konuştu.

- "Psikolojik travmalar yaşayan kadınlar, sporla rehabilite olmuşlar"

Obezitenin çocuklar için ciddi bir tehdit olduğunu vurgulayan Kaya, şöyle konuştu:

"Kadınların spor yapması bütün aileye örnek olacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak da 'güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum' diyoruz. Güçlü kadın derken spor yapan, ailesine güç veren, spor da dayanışma ruhunu arttıran en güzel etkinliklerden biri. Burada kadınlarımızın hikayelerini dinledik. Farklı psikolojik travmalar yaşamış kadınlarımız sporla ciddi anlamda rehabilite olmuşlar. Burada sadece spor yapmıyor kadınlar, burada bir nevi hayata tutunuyorlar, içeride dayanışma örnekleri gördük. Projenin ve bunlar gibi güzel projelerin yerel yönetimlerimizde hükümetimizin desteğiyle 81 ilimize yaygınlaşması için de çalışacağız."

Belediye Başkanı Karaosmanoğlu da yerel yönetimler olarak birçok alanda proje yaptıklarını belirterek, insanların sağlığı ve mutluluğunun en önemli proje olduğunu bildirdi.

Kadınlarda spor alışkanlığı kazandırılması için projeyi başlattıklarını aktaran Karaosmanoğlu, "Kadın evin direği, evin ışığı, enerji kaynağı. Onun morali iyiyse evin de morali iyidir. Kadınlardan başladık ve bunu yaygınlaştırıyoruz. 1 yıllık bir proje, altyapıyla birlikte tesisleri yapıyoruz. Kadınlara, kadın eğitmenler sağlıyoruz. Hem spor yapıyoruz ama burada tanışma, kaynaşma, problemleri halletme bir hayat koçluğu gibi bu projeler. Sağlıklı ve mutlu bir toplum olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Karaosmanoğlu, projenin bütün yerel yönetimlerde yaygınlaşmasını temenni ettiklerini belirterek, sağlıklı toplumun bütün kentlerde gelişmesini istediklerini sözlerine ekledi.



