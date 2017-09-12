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Bakan Kaya ve Tambajang'dan Afrika Kültür Evi'ne ziyaret

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Kadın İşleri Bakanı Tambajang ile Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi'ni ziyaret etti

Bakan Kaya ve Tambajang'dan Afrika Kültür Evi'ne ziyaret

ANKARA (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Kadın İşleri Bakanı Aja Fatoumatta Tambajang ile Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi'ni gezdi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Gambiya Kadın İşleri Bakanlığı arasında iş birliğini geliştirmeye yönelik niyet beyanının Bakanlıkta imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, Bakan Kaya ve davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Tambajang'ın, imza töreninden sonra Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi'ni ziyaret ettikleri ifade edildi.

"Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi"nin, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Dışişleri Bakanlığı koordinatörlüğünde, TİKA, THY ve MÜSİAD'ın katkılarıyla Afrikalı kadınların el emeği ürünlerinin kar amacı olmaksızın Türkiye'de hak ettiği değerlerde pazarlanması amacıyla kurulduğuna işaret edilen açıklamada, elde edilecek gelirin Afrikalı kadınlara gönderileceği kaydedildi.

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Afrika El Sanatları Pazarı Ve Kültür EviAile Ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan KayaGambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ve Kadın İşleri Bakanı Aja Fatoumatta Tambajang
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