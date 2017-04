- Bakan Kaya, yaşlı ve engelli vatandaşlarla bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında İstanbul ve Ankara'da bir çok noktaya bombalar atıldığını hatırlatarak, "Hala birileri kalkıp 'Bu kontrollü bir darbe girişimiydi' diyor. Maalesef ben bu söyleminden dolayı ana muhalefetin genel başkanı Kılıçdaroğlu'nu bir özre davet ediyorum. Bütün şehitlerimizin yakınlarına, gazilerimize, millete özür borcu var." dedi.

Kaya, AK Parti Eyüp İlçe Başkanlığı Yaşlılar Koordinasyon Merkezi tarafından Eyüp Kültür Merkezi'nde düzenlenen "16 Nisan Evet" programında, yaşlı ve engelli vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakan Kaya, programda, milletin 15 yıldır AK Parti'ye destek verdiğini ve kendilerinin de iktidar olarak büyük projeler yapma şerefine nail olduklarını dile getirdi.

Türkiye'nin ekonomisini,dünya ekonomileri arasında 16. sıraya taşıdıklarını, ülkenin, Avrupa'nın bugün 6. büyük ekonomisi haline geldiğini belirten Kaya, 15 Temmuz darbe girişimine rağmen, Türkiye'nin yüzde 2,9'luk büyümeyle Avrupa ortalamasının iki katı bir büyüme oranını yakaladığını, G20 ülkeleri arasında Çin'den sonra ikinci en yüksek hızla büyüyen ülke olarak tarihe imza attığını söyledi.

Her bir vatandaşını görüp gözeten, her bir insanının sıkıntısına çare olmak için çalışan sosyal devlet anlayışı içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Kaya, kimseyi yalnızlığa, çaresizliğe terk etmediklerini, kimsenini acısına seyirci kalmadıklarını, milletin her bir ferdine hizmet ettiklerini vurguladı.

- "Engelli ve yaşlı yakınlarına ödenen miktar, 3,7 milyar lira"

Sosyal politikalar alanında getirdikleri yeniliklerle, Türkiye'nin çevresini değiştirmeye, dönüştürmeye devam ettiklerini aktaran Kaya, "Güçlülerin hakkının koruyan yönetim anlayışından, milletin hakkını koruyan bir yönetim anlayışına geçtik. Sosyal yardım bütçemiz 32 milyar liraya çıktı. Engelli ve yaşlılara verdiğimiz hizmetlerde asla maliyet hesabı yapmadık. Bugün 482 bin kişiye, engeli ve yaşlı bakım desteği sağlıyoruz. Engelli ve yaşlı yakınlarına ödenen miktar, 3,7 milyar lira." dedi.

Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Kaya, Türkiye'nin, sosyal politikalar alanındaki dönüşümle dünyaya örnek olacak bir seviyeye ulaştığını söyledi.

Bakan Kaya, 15 yıldır AK Parti'yi kesintisiz bir şekilde iktidar yapan bu millete daha büyük bir hediye vermeyi arzuladıklarını dile getirerek, "Biz istiyoruz ki bu istikrar ve yönetim anlayışını partilerden bağımsız olarak bu ülkenin kazanımı haline getirelim. Biz isiyoruz ki artık cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bir seferde iki seçim yapılsın, hem parlamentoyu seçin, hem size hizmet edecek cumhurbaşkanını ve hükümeti o gece oluşturun. Seçim bittikten sonra 'Acaba koalisyon mu kurulacak?', 'Kim iktidarı kurmaya yeter oyu alacak?' gibi dertler oluşmasın." diye konuştu.

- "Milletin değerleriyle dalga geçer gibi konuşmaması lazım"

Milletin, 15 Temmuz'da kanıyla, canıyla bu vatana sahip çıktığını, şehitler verildiğini ama vatanın böldürülmediğini ifade eden Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"249 canımız bu vatanın istiklali ve istikbali için şehit düştü. 2 bin 500'e yakın gazimiz bu vatanın birliği ve beraberliği için şehadete yürürken gazi oldu. İstanbul'da, Ankara'da birçok noktaya bombalar atılırken hala birileri kalkıp 'bu kontrollü bir darbe girişimiydi' diyor. Maalesef ben bu söyleminden dolayı ana muhalefetin genel başkanı Kılıçdaroğlu'nu bir özre davet ediyorum. Bütün şehitlerimizin yakınlarına, gazilerimize, millete özür borcu var. Bu millete bir özür dilemesi gerekiyor. Bu millet canı uğruna o gece meydanlardaydı, bayrağımızı düşürmemek, vatanımızı böldürmemek adına. Bu milletin değerlerine sımsıkı sahip çıkmamız gerekiyor. Milletin değerleriyle bu şekilde dalga geçer gibi konuşmaması lazım ana muhalefet partisinin genel başkanının da."

- "Korktukları, Türkiye'nin büyümesi ve gelişmesi"

Bakan Kaya, Avrupa'daki Türk vatandaşlara yeni sistemin kazanımlarını anlatmak için gittikleri Almanya ve Hollanda'da yaşananlara değinerek, Avrupa ülkelerinde kendilerine izin verilmezken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da hedef gösterildiği terör örgütünün "hayır" mitinglerine izin verildiğini anlattı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, şunları kaydetti:

"PKK ve terör örgütü uzantıları, Avrupa'da 'hayır' kampanyaları yapıyor. FETÖ'cüler Avrupa'ya sığınma talebinde bulunuyor. Onlara izin veren bir Avrupa var. Bizi ülkesine sokmamak için insanlık dışı muamelede bulunan, diplomasiyi ayaklar altına alan bir Hollanda var. Korktukları biz miyiz? Ben, bakan arkadaşlarım ya da milletvekillerimiz mi? Asla değil. Onların korktukları, Türkiye'nin büyümesi ve gelişmesi. Yeni getireceğimiz sistemle ülkemizin büyümesinin çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşecek olmasından korkuyorlar. Bundan endişe ettikleri için 'hayır' kampanyalarına destek veriyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar boş. Bu millet 16 Nisan'da da ülkesinin istiklaline, istikbaline sahip çıkacak. Çok güçlü bir 'evet'le, çok güçlü bir mesaj vereceğiz."

Eyüp Belediyesi Engelliler Sürekli Eğitim Merkezinde eğitim gören engelli vatandaşlardan oluşan koronun "Gurbet içimde bir ok", "Çemberimde gül oya", "Üsküdar'a giderken", "Hayde gidelum", "Mavi boncuk", adlı şarkıları seslendirdiği programa, Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yaşlılar Koordinasyon Merkezi Başkanı Kamil Çakır, AK Parti Eyüp İlçe Başkanı Süleyman Aykaç da katıldı.

Ayrıca Bakan Kaya, programa katılan vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Engelli çocuklar el işi çalışmalarını, Bakan Kaya'ya hediye etti.