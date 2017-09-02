Bakan Kaya'dan çocuk evine ziyaret

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, çocuk hizmetlerinde büyük bir dönüşümü gerçekleştirdiklerini belirterek, "Artık çocuk yuvaları tamamen ortadan kalktı. Çocuklarımızı, çocuk evleri dediğimiz 5-6 çocuğumuzun bir arada yaşadığı bu evlerde büyütüyoruz ya da çocuk evleri sitelerinde yine ev ortamında çocukların sıcak yemeklerinin mutfakta piştiği daha özel bakım altında oldukları çocuk evleri sitelerinde büyümelerini sağlıyoruz." dedi.

Bakan Kaya, Kurban Bayramı dolayısıyla İstanbul'daki bir Çocuk Evi'nde kalan çocukları ziyaret ederek, bayramlaştı.

Kaya, eve girişi sırasında büyük ilgi ve sevgisiyle karşılaştığı çocuklarla daha sonra bir süre sohbet etti. Çocuklarla tek tek tanışan ve ileride hangi mesleğe sahip olmak istediklerini soran Bakan Kaya, ardından çocuklarla yemek yedi, onlara bayram harçlığı vererek, oyuncak hediye etti. Kaya, hediyeleri paketlerinden çıkaran çocuklarla birlikte oyun oynadı.

Ziyaret sırasında çocuklar, gazetecilerin kamera ve fotoğraf makinelerine de ilgi gösterdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da kurum çocuklarını ziyaret ettiklerini söyledi.

Dün Kasımpaşa Çocuk Evleri Sitesi'ndeki çocukları ziyaret ettiklerini, bugün ise ev tipi modelinde yetişen çocuklarla birlikte olduklarını belirten Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuk hizmetlerinde büyük bir dönüşümü gerçekleştirdik. Artık çocuk yuvaları tamamen ortadan kalktı. Çocuklarımızı, çocuk evleri dediğimiz 5-6 çocuğumuzun bir arada yaşadığı bu evlerde büyütüyoruz ya da çocuk evleri sitelerinde yine ev ortamında çocukların sıcak yemeklerinin mutfakta piştiği daha özel bakım altında oldukları çocuk evleri sitelerinde büyümelerini sağlıyoruz. Bayramlar, çocuklarımızı sevindirmek için bizim için çok güzel bir fırsat. Onların yüzünün güldüğünü görmek bizim için en büyük mutluluk."

Bakan Kaya, bu ziyaretin ardından çocuklarla birlikte huzurevine ziyarete gideceklerini ve büyüklerin ellerini öpeceklerini anlattı. Çocukların da bayramlarda büyüklerin elini öpmesinin, bu geleneğin yaşatılmasının önemli olduğunu belirten Kaya, dün de bu geleneği yerine getirdiklerini söyledi.

Bayramlarda çocukları ve büyüklerin hatrını sorup sevindirmenin büyük mutluluk olduğunu dile getiren Kaya, daha sonra da şehit yakınları ve gazileri ziyaret edeceklerini ifade etti.

Bakan Kaya, bayramların şehit yakınları ve gazileri ziyaret etmek için büyük bir fırsat olduğunu ifade ederek, "Onların yanında olmak hem bize mutluluk veriyor hem de onlar mutlu oluyor. Çünkü onlar bize bu vatanı emanet eden şehitlerimizin emanetleri. Onlara gözümüz gibi bakıyoruz, bundan sonra da bakmaya devam edeceğiz. Tüm milletimizin Kurban Bayramı'nı bir kez daha kutlamak istiyorum. Bayram inşallah tüm İslam alemine, ülkemize, milletimize, barış, huzur ve esenlik getirsin." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, İstanbul'da 130 çocuk evinde 640 çocuğun kaldığını sözlerine ekledi.