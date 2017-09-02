Bakan Kaya'dan Huzurevine ziyaret

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, bayram ziyareti için gittiği Maltepe'de bir çocuk evindeki çocukları da yanına alarak, Maltepe Huzurevi'nde kalan yaşlıları ziyaret etti.

Bakan Kaya, Maltepe Çocuk Evleri'nde kalan çocukları ziyaretinin ardından, buradaki çocukları da yanına alarak Maltepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan yaşlıları ziyaret etti.

Huzurevi sakinleriyle tek tek bayramlaşan Kaya, kendilerine herhangi bir ihtiyaç ve isteklerinin olup olmadığını sorarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selam ve bayram tebriklerini iletti. Bakan Kaya ile huzurevine gelen çocuklar da büyüklerin ellerini öperek hatırlarını sordu.



