Bakan Kaya'dan İstanbul'da yeni yılın ilk bebeğine ziyaret

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul'da dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları yerleşkesinde bebeğini dünyaya getiren 22 yaşındaki Şehnaz Uğur ile eşi Hüseyin Uğur'u ve yeni doğan bebekleri Mehmet Emin Uğur'u ziyaret eden Bakan Kaya, aileye katılan yeni bireyin sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam geçirmesini diledi.

Altın taktığı bebeği kucağına alan Kaya, kendisinin de 2 çocuk annesi olduğunu, geçen yıl 8 Ocak'ta ikinci kez anne olduğunu ve o günleri hatırladığını anlattı. Kaya, "İnşallah ülkemize ve milletimize hayırlı bir evlat olur. 3 kilo 400 gram doğmuş ve sağlıklı bir bebek." dedi.

Kaya, şöyle devam etti:

"2017 yılının tüm dünyada huzurun ve barışın hakim olduğu bir yıl olmasını diliyorum. İslam alemi ve ülkemiz için de savaşların durduğu, barışın kalıcı olarak hakim olduğu bir yıl olmasını diliyorum. Biz büyük bir aileyiz ve büyük aile olarak çalışmaya devam edeceğiz. Barışın, adaletin ve kardeşliğin ülkemizde devam etmesi için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah 2017 hepimize hayırlar getirir."

İstanbul Valisi Vasip Şahin ve eşi Şeyma Şahin de bebeği ziyaret ederek altın taktı. Vali Şahin, şöyle konuştu:

"Yeni yıla mutlu bir haberle girmiş olduk. Bir evladımız aramıza katıldı. Öncelikle anne ve babasına ve kendisine sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir ömür diliyorum. Bu bebeğimizin şahsında yeni doğan bütün bebeklerimizi aynı duygularla selamlıyorum. Yeni yıl inşallah hepimiz için mutluluk, barış ve sağlık vesilesi olsun. Türkiye büyük bir ülke ve önüne bakıyor, müreffeh ülke ve çağdaş olma hedeflerine emin adımlarla devam ediyor. Birtakım sıkıntılar ve üzüntüler yaşasak da Türkiye bu yoluna devam edecektir. Bu yürüyüşü de kimse engellemeyecektir."

Anne Şehnaz Uğur ise doğumun yeni yıla girerken gerçekleşmesinin kendileri için sürpriz olduğunu ifade ederek, Bakan Kaya ve Vali Şahin'e teşekkür etti.

Sağlık memuru olarak görev yaptığını belirten Uğur, "İlk kez anne oluyorum. Çok güzel ve farklı bir duygu." dedi.