Bakan Kaya'dan Kurban Bayramı mesajı:

ANKARA (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Kurban Bayramı'nın dünyada yaşanan acıların son bulması, akan kanın durması, mazlumların, mülteci kardeşlerimizin huzura kavuşmasına vesile olmasını Rabbimden temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Kaya, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kaya mesajında, "Aziz milletimizin, ailelerimizin, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyor, bayramın ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlikler getirmesini Allah'tan temenni ediyorum." dileklerinde bulundu.

Kurban Bayramı vesilesiyle de tüm yetim, öksüz, engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazilere sahip çıkacaklarını, mazlum ve muhtaçların yoldaşı olacaklarını belirten Kaya, "Kurban Allah'a yaklaşmaktır. Yüce Rabbimiz Hac suresinde; 'Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz. Fakat O’na sizin takvanız ulaşır.' buyuruyor. Bizler iyiliklerimizle Allah'a yakın olmaya, yeryüzünde iyiliği yaşatmaya, mazlumlarla, gariplerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Anadolu'da yaktığımız iyilik ve medeniyet meşalemizi, adalet ve hakkaniyet anlayışını tüm dünyaya taşıyacağız." değerlendirmesini yaptı.

- "Türkiye, kardeşlik yurdu olmaya devam edecektir"

Bakan Kaya, milletin diğergamlığı, cömertliği ve büyük fedakarlıkları sayesinde Türkiye'nin sosyal yardım ve hizmetlerde dünyada örnek bir ülke haline geldiğini vurgulayarak, sosyal politikalarda oluşturulan hizmet ağı ile sivil toplum kuruluşlarının gayretleriyle Afrika'da, Filistin'de, Bosna'da, Arakan'da, Somali'de yaşayan vatandaşlara da yardım eli uzatmaya devam edeceklerini bildirdi.

Kaya, mesajında şunları kaydetti:

"Kendi sofralarımızı, gönüllerimizi nasıl şenlendiriyorsak aynı sorumlulukla bu kardeşlerimizin de sofralarını, gönüllerini şenlendireceğiz. Türkiye, tarihinden, milletimizden aldığı güçle, sevgi medeniyetini inşa ederek kardeşlik yurdu olmaya devam edecektir. Kurban Bayramı'nın dünyada yaşanan acıların son bulması, akan kanın durması, mazlumların, mülteci kardeşlerimizin huzura kavuşmasına vesile olmasını Rabbimden temenni ediyorum.

Anadolu’yu bizlere yurt kılan şehit yakını ve gazilerimiz başta olmak üzere aziz milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tekrar tebrik ediyor, bayramın ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlikler getirmesini Allah'tan temenni ediyorum."







