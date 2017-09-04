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Bakan Kaya'dan şehit ailelerine ziyaret

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Çatalca'da şehit Halil İbrahim Gürel'in cenaze töreni sonrası aynı ilçede bulunan şehit Pilot Teğmen Mümin Demiralp ve şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker'in ailelerini ziyaret ederek, onlarla bayramlaştı

Bakan Kaya'dan şehit ailelerine ziyaret

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, şehit Pilot Teğmen Mümin Demiralp ve şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker'in ailelerini ziyaret etti.

Bakan Kaya, Çatalca'da şehit Halil İbrahim Gürel'in cenaze töreni sonrası aynı ilçede bulunan şehit Pilot Teğmen Mümin Demiralp ile şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker'in ailelerine bayramlaşma ziyaretinde bulundu.

Vatani görevini yaparken 14 Mayıs 1990'da 23 yaşında şehit düşen Demiralp'in annesi Nazike Demiralp ile görüşen Kaya, aileye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını da ileterek durumları hakkında bilgi aldı. Ailenin bayramını tebrik eden Kaya, her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Şehit annesi Nazike Demiralp ise üzerinden geçen zamana rağmen oğullarını çok özlediklerini belirterek, Bakan Kaya'ya ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Görüşmenin ardından Kaya, 1 Haziran'da Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker'in ailesini ziyaret etti. Kaya, burada şehidin eşi Nilay, çocukları Ayhan Kağan, Kerem Şerif, erkek kardeşi Berkan Peker ve kayınpederi Erol Vural ile görüşerek bayramlarını tebrik etti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, her iki ziyarette de şehit ailelerine bayrak hediye etti.

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