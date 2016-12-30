Bakan Kaya'dan şehit çocuklarına Messi ve Neymar imzalı forma

ANKARA (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Komiser Zeynep Sağır'ın çocukları Emir ve Doğukan'a, hayranı oldukları Barcelonalı futbolcular Lionel Messi ve Neymar'ın imzalı formalarını hediye etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kaya, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan bombalı saldırıda şehit olan Komiser Zeynep Sağır'ın ailesini ziyaret etti.

Şehit Sağır'ın çocukları Emir ve Doğukan'a, hayranı oldukları Barcelonalı futbolcular Messi ve Neymar imzalı formalarını hediye eden Kaya, 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından da Sağır ailesini ziyaret ettiğini, futbolcuların formalarıyla gördüğü Emir ile Doğukan'ın hayranlığını o zaman öğrendiğini belirtti.

Daha sonra Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan'la iletişime geçtiklerini ve formaları istediklerini ifade eden Kaya, "Arda, Emir ve Doğukan'ın hayallerini gerçekleştirdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı mutlu görmek bizi de çok mutlu etti. Bu ülke için canlarını feda eden şehitlerimizin yakınlarının isteklerini yerine getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Her zaman şehit yakınlarımızın emanetlerine sahip çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Hediye formaları görünce büyük bir mutluluk yaşayan Emir ve Doğukan, Bakan Kaya'ya ve milli futbolcu Arda Turan'a teşekkür etti.

- Şehit eşine de Arda Turan forması

Kaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren şehit Zeynep Sağır'ın eşi Oktay Sağır'a ise Arda Turan'ın imzaladığı formasını hediye etti.

Arda Turan'a "milli gururumuz" diyen Oktay Sağır, "Bizleri hiçbir zaman unutmadığınız ve yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah sizlere güç, kuvvet versin." ifadelerini kullandı.

Doğukan'ın "formaları okula giderken giyeceğini ve arkadaşlarına hava atacağını" söylemesi Bakan Kaya'yı tebessüm ettirirken, Emir ise Kaya'nın isteği üzerine piyano çaldı.

