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Bakan Kaya'dan Suriyeli Mahmut ve ailesine destek

- Anadolu Ajansının haberinin ardından, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Halep'teki bombalı saldırıda sağ gözünü kaybeden ve protez göz taktırabilmek için Hatay'da babasıyla çöp toplayan 8 yaşındaki Suriyeli Mahmut ile ailesinin maddi olarak desteklenmesi talimatı verdi

Bakan Kaya'dan Suriyeli Mahmut ve ailesine destek

ANKARA (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Halep'te evlerinin bombalanması sonucu sağ gözünü kaybeden ve protez göz taktırabilmek için Hatay'da babasıyla çöp toplayan 8 yaşındaki Suriyeli Mahmut İhsan ile ailesinin desteklenmesi talimatı verdi.

Anadolu Ajansının önceki gün geçtiği haberin ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Halep'te bir yıl önce Esed güçleri tarafından evlerinin bombalanması sonucu yaralanan ve sağ gözünü kaybeden Mahmut İhsan'ın protez göz talebine karşılık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı devreye girdi.

Bakan Kaya'nın talimatıyla Hatay'da ailesiyle yaşayan Mahmut'un protez göze kavuşturulması için gerekli işlemler başlatıldı.

İhsan'ın, Antakya Devlet Hastanesinde muayene ettirilmesinin ardından tedavi ve protez göz için gereken bütün destek verilecek.

Bakan Kaya'nın özel olarak ilgilendiği Suriyeli aile, maddi olarak da desteklenecek. Mahmut'un tedavi sürecinin sağlıklı şekilde devam edebilmesi için ailenin yaşadığı evde tadilat yapılması veya ailenin başka bir eve taşınması planlanıyor.

Mahmut İhsan, Suriye'de rejim güçlerine ait savaş uçaklarından atılan misket bombasının evlerinin üzerine düşmesi sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmış ve bir gözünü kaybetmişti.

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Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan KayaHalep
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