Bakan Kaya'dan, Tugay Komutanlığına ziyaret

BİTLİS (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanlığını ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün, gezi ve temaslarda bulunmak üzere Bitlis'e gelen Bakan Kaya, bugün de ziyaretlerine devam etti.

Kaya, sabah Bitlis Polisevi'ndeki kahvaltı programının ardından Sorgun Kışlası'na geçerek, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanlığını ziyaret etti.

Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay ve Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya tarafından karşılanan Kaya, burada şeref defterinin imzaladı.

Terör örgütünün bölgedeki barınma alanları ve gerçekleştirilen operasyonlar hakkında da bilgi alan Kaya, askerlerle bir süre sohbet etti.

Ziyaretin ardından Bakan Kaya, askeri helikopterle Van'a hareket etti.

Ziyarette Kaya'ya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu ve eşi Şenay Ustaoğlu, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ile partililer eşlik etti.







