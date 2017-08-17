Bakan Kaya'ya çocuk evlerindeki çocuklardan ziyaret

ANKARA (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Erzurum'daki çocuk evleri ve sitelerinde kalan çocukları kabul etti.

Bakan Kaya, Çanakkale gezisi öncesinde Erzurum'dan ziyaretine gelen çocuklarla bir süre sohbet etti, onlara eğitimlerini sürdürmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kendilerine bir hedef koymaları konusunda çocuklara öneride bulunan Kaya, "Allah çalışana verir, çalışacaksınız. Biz size en güzel ortamı sağlamak için gayret ediyoruz. Siz bizim geleceğimizsiniz, umudumuzsunuz, ışığımızsınız. Geleceği inşallah sizlerle birlikte çizeceğiz." diye konuştu.

Çocuklar için yurt modelinden ev modeline geçiş yapıldığını aktaran Kaya, ev ortamında düzenli bir çalışma imkanına sahip olunacağını söyledi.

Çocuklardan gayret etmelerini isteyen Kaya, "Bizim için en büyük mutluluk, gelecek hayallerine kavuşabilmeniz. Sizin için çalışıyoruz, bundan sonra da sizin için çalışacağız." dedi.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Sosyal Politikalar Başkanı Merve Aslaner'e çocuklar için düzenlediği Çanakkale gezisi projesi için teşekkür eden Kaya, Çanakkale gezisinin güzel geçmesi temennisinde bulundu.

- "Üniversitede başarılı olan çocuklarımızı ödüllendireceğiz"

Bakan Kaya, Bakanlığın 901 genci ağustos ayının sonundan itibaren Çanakkale'ye kamplara götüreceğini bildirdi.

Ev modelinin kendileri için çok önemli olduğuna işaret eden Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü sizlere daha güzel imkanlar sunacağız evlerde ve inşallah gelecek hayallerinize ulaşmanız için daha sağlıklı bir ortam olacak orası. Üniversite sınavı sonuçlarında çok başarılı öğrencilerimiz var. Sizlere de motivasyon olsun diye bunu paylaşmak istiyorum. LYS'de başarılı olan 60 çocuğumuzu Saraybosna'ya götürüyoruz. Üniversitede başarılı olan çocuklarımızı da ödüllendireceğiz. Sizler de çok çalışıp çok gayret edip hayallerinize ulaşın inşallah."

Çocukların kültürel ve manevi olarak gelişimini sağlamasının kendileri için çok kıymetli olduğunu, bunun için her türlü desteği sunacaklarını dile getiren Kaya, çocuklara spora yönelmelerini de tavsiye etti.

Kaya, "15 Temmuz'da da gördük ki gençlerimiz bu ülkenin geleceği için canını hiçe sayarak en ön saflarda yer aldı. Yine Erzurum'da çocuklarımız, gençlerimiz meydanları doldurdu. Sizler bizim gururumuzsunuz. Vatanını, milletini seven gençlik yetişiyor. Biz de bu gençlerin yetişmesi için gece gündüz demeden hep birlikte çalışacağız. Sizin güzel haberlerinizi almayı bekliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından çocuk evinde kalan Turgut Alkan, Nenehatun isimli tiyatro oyunundaki müftü rolünden bir kesit sundu. Alkan, Bakan Kaya'ya çocuk evlerinde kalanlara ders vermek istediğini söyledi.

İki yaşından itibaren yetiştirme yurtlarında kaldığını anlatan Ahmet Eren Karabacak da beden eğitimi öğretmenliğinde okuduğunu, halter şampiyonlukları olduğunu ifade etti.

Bakan Kaya, daha sonra çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.







