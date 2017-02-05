Bakan Kılıç, Çubuk ilçesinde partililerle buluştu





ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanlığı sistemine ihtiyacı olduğunu savundu.

AK Parti Çubuk İlçe Gençlik Kolları Başkanlığının Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlediği danışma toplantısına katılan ve burada bir konuşma yapan Bakan Kılıç, 2002 yılında Türkiye'de yaşananların ardından 'Parlamenter sistem daha iyi bir sistem' diyenlerin bulunduğunu hatırlatarak, "Cumhurbaşkanın 100 küsur deneyimden sonra seçilemediği zamanlar oldu. Yeni getireceğimiz Cumhurbaşkanlığı sistemi hem işlerin hızlanması, hem de istikrarlı şekilde ülkeyi yönetecek bir sistem." dedi.

Hedeflere beraber yürüyeceklerini anlatan Kılıç, "2023, 2053 ve 2071 hedeflerine yürüyeceğiz. Türkiye 1923'te rejimini belirledi. Bununla sorunu olan yok. Rejim Cumhuriyet'tir. Tecrübelerimiz bizim Cumhurbaşkanlığı sistemine ihtiyacımız olduğunu gösterdi. Cumhurbaşkanına iftiralarda bulunuyorlar, ancak gülüp, geçiyoruz. Bu düşünceler çerçevesinde yapmamız gereken şeyler var." diye konuştu.

Türkiye'de hukuk devletini işlettiklerinin altını çizen Kılıç, "Bizi bölmek isteyenlerin karşısında dimdik duracağız. Cumhurbaşkanımızın 'tek bayrak, tek vatan, tek millet ve tek devlet' söylemi var. Bizim bundan gayrı bir amacımız yoktur. Biz koltuk sevdalısı değiliz, hizmet için buradayız. Hakka hizmet için halka hizmet gerekir." değerlendirmesini yaptı.

Gençlere bu kadar zaman ayıran teşkilatın çabalarını kutladığını dile getiren Akif Çağatay Kılıç, şöyle devam etti:

"Bu vatanın ve bayrağın geleceğine sahip çıktığınızı gösteriyorsunuz. Bu anayasa değişikliğinin ne getirdiğini ve temelinde neler olduğunu iyi anlamak gerekiyor. Türkiye'de güçlü ve istikralı bir iktidar var. Milletin yüzde 52'sinin oyunu almış Cumhurbaşkanımız var. AK Parti 2001'de kuruldu ve 2002 yılında iktidara geldi. Değişiklikle ve ülkenin geleceği ile ilgili olarak argümanlar ve sebepler orada yatıyor. AK Parti olarak özgürlüklerden yanayız."

AK Parti'nin ilk genel başkanın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu hatırlatan Kılıç, "Kendi düşünceleri ve ifadeleri yüzünden mahkum edildi. Seçilmiş olduğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından alındı. Genel başkan olarak genel seçimlere giremedi. Abdullah Gül Bey ile girilen seçimi AK Parti kazandı. Abdullah Bey başbakanlık görevini üstlendi. Kendisi 'ben bu koltuğu Recep Tayyip Erdoğan gelene kadar emaneten alıyorum' dedi. 2003 yılındaki ara seçimin ardından Sayın Erdoğan seçildikten sonra koltuğu devretti. Erken seçime gidilmesinin sebebi Başbakan ve Cumhurbaşkanı arasındaki uyumsuzluktu. Biz bunları yaşamak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Anayasa değişikliği ile ilgili TBMM'de gerçekleşen olaylara da değinen Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TBMM'deki kürsü milletin kürsüsüdür. O kürsüyü işgal ettiler. Milletten korkarsanız böyle hareketler yaparsınız. Kararı millet verecek. Milletin vereceği karanın da başımızın üstünde yeri vardır. Siz milletten mi korkuyorsunuz, millete mi güvenmiyorsunuz? Özgürlüklerle sıkıntımız yok. Onlar milletten korkuyorlar. 15 Temmuz'da vatanına ve bayrağına ihanet edenler karanlık yaşatmak istedi. Bunun karşısında tüm millet birleşti. O karanlığı aydınlığa çevirdi. Türk milleti birlik ve beraberlik içinde bunu yaptı."

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'a, konuşmasının ardından çeşitli hediyeler verildi.



