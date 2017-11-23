Bakan Kurtulmuş Sudan'da Türk Kültür Merkezi’nin açılışını yaptı

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin dış politikasının önemli unsurlarından birisinin Afrika açılımı olduğunun altını çizerek "Türkiye olarak, asırlardır Afrika ülkeleri ile ilişkilerimizi sürdürürken, hiçbir zaman sömürüyü aklımızın ucundan geçirmedik. Bütün kurum ve kuruluşlarımızla Sudan halkının yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Hartum'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 10. Kültür Bakanları Konferansı'na katılmak için Sudan'da bulunan Kurtulmuş, Hartum Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Türk Kültür Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Sudan Devlet Bakanı Hasab Alrasul Badar’ın da katıldığı açılışta, Bakan Kurtulmuş'a Türkiye’nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ile TİKA Başkanı Celaleddin Güngenci de eşlik etti.

Kurtulmuş, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son dönemlerde Afrika'ya yönelik bir açılım kampanyası yürüttüğünü ve bunun dış politikanın önemli unsurlarından birisi olduğunu belirterek "Türkiye olarak, asırlardır Afrika ülkeleri ile ilişkilerimizi sürdürürken, hiçbir zaman sömürüyü aklımızın ucundan geçirmedik. Bütün kurum ve kuruluşlarımızla Sudan halkının yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sudan’ın tarihi mirasıyla Türk kültürünün tanıtılması hakkında konuşan Kurtulmuş, "Geçmişte halifenin çağrısına uyarak İstanbul'un yanında yer alan Sultan Ali Dinar'ın Darfur'daki sarayını bir yıl içerisinde TİKA aracılığıyla bitireceğiz. Hartum’daki Cami-i Kebir'in inşaatını tamamlayacağız. Ayrıca, Yunus Emre Enstitüsü’nde Sudanlı kardeşlerimizin Türkçe öğrenmesi için her türlü desteği vereceğiz." dedi.

Kurtulmuş, Afrika ülkeleri ile ilişkileri sürdürürken sömürüyü akıllarının ucundan dahi geçirmediklerinin altını çizerek Türkiye'nin bütün kurum ve kuruluşlar ile Sudan halkının yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Sudanlı bir öğrencinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmek üzere açılışta takdim ettiği ve Türkiye sevgisiyle 15 Temmuz gecesi yaşadığı hissiyatı anlattığı mektup üzerine Kurtulmuş, Sudan halkının samimiyetine inandıklarını belirterek geçmişte halifenin çağrısıyla emperyalizme karşı İstanbul’un yanında yer alan Sultan Ali Dinar’ın hatırasını hiç unutmadıklarını kaydetti.

Kurtulmuş, Sudan'ın geçen dönemlerde karşılaşmış olduğu ambargonun bölgede yürütülen neoemperyalist yöntemlerden birisi olduğuna dikkati çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ambargonun kalkmasından dolayı memnunuz. Türkiye olarak, bir beyaz adam olarak, Afrikalıların düşman, emperyalist, baskıcı, hırsız olarak gördüğü bir beyaz elden farklı olarak Türkiye’nin elini Afrikalı kardeşlerimize uzatıyoruz ve hep beraber el ele, gönül gönüle verelim, bu durumdan kurtulalım, dünyanın en şerefli devletleri olarak Afrika devletlerini dünya gündemine getirelim, gelişelim ve büyüyelim istiyoruz."

Kurtulmuş, Sudan'da Türkçe öğrenmek üzere üç binden fazla kişinin sırada beklediğini, onlara her türlü desteğin verileceğini belirterek YEE Türk Kültür Merkezinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bakan Kurtulmuş, daha sonra Osmanlı paşalarının türbeleri ile Hartum'un önemli merkezlerinden Mescid-i Kebir’i ziyaret etti.

Muhabir: Uğur Çil