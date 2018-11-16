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Bakan Kurum'dan dar gelirli vatandaşlara "sosyal konut" müjdesi

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "(TOKİ Sosyal Konut Projesi) 655 bin hak sahibi vatandaşımıza konutlarımızı teslim ettik. Bu yıl içerisinde 46 bin 700'ünü daha tamamlamayı düşünüyoruz" - "Bu yıl 21 bin yeni konutun ihalesini gerçekleştirdik. Bunları yüzde 5-10 peşin, 20 yıla varan vadelerle vatandaşımıza veriyoruz ve barınma ihtiyacını gidermesi noktasında devletimiz destek oluyor"

Bakan Kurum'dan dar gelirli vatandaşlara
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ANKARA (AA) - YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) öncülüğünde dar gelirli vatandaşlar için başlatılan Sosyal Konut Projesi kapsamında bugüne kadar 655 bin konutun hak sahibi vatandaşlara teslim edildiğini, bu yıl içerisinde ise 46 bin 700 konutun daha tesliminin yapılacağını bildirdi.

Kurum, AA muhabirine Sosyal Konut Projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2003'ten bugüne yaklaşık 840 bin konut üretimi gerçekleştirdiklerini belirten Kurum, "Bunların 720 bini alt gelir ve orta gelire hitap eden sosyal içerikli konutlar. Bunları yüzde 5-10 peşin, 20 yıla varan vadelerle vatandaşımıza veriyoruz ve barınma ihtiyacını gidermesi noktasında devletimiz destek oluyor." diye konuştu.

Vatandaşa ödeme kolaylığı sağlaması açısından dönemsel artış oranlarının sabitlenmesine ilişkin önemli bir düzenleme yaptıklarını hatırlatan Kurum, "Borçlu olan vatandaşımıza TEFE-TÜFE uygulamasıyla bu satışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu TEFE-TÜFE uygulamalarına da yüzde 8-10 ve 12'yi aşmayacak sınır getirdik. Vatandaşımız o noktada ödeme kolaylığı içerisine girdi." ifadelerini kullandı.

- 21 bin yeni konutun ihalesi yapıldı

Konutların hak sahiplerine teslim edilmesine ilişkin de bilgi veren Kurum, "655 bin hak sahibi vatandaşımıza konutlarımızı teslim ettik. İnşallah bu yıl içerisinde 46 bin 700'ünü daha tamamlamayı düşünüyoruz. Bu yıl 21 bin yeni konutun da ihalesini gerçekleştirdik. Her yıl biz 25, 35, 50 bin talebe, bölgesine göre konutlar üretiyoruz. 2019 yılı içerisinde de sosyal ihtiyaçta talep neyse bu sayılardan az olmamak üzere üretim yapacağız." dedi.



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Çevre Ve Şehircilik Bakanı Murat KurumDar Gelirli VatandaşSosyal Konut ProjesiToplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)
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