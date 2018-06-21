Bakan Özlü, AA Editör Masası'na konuk oldu: (1)

ANKARA (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil projesine ilişkin, "Tüketiciyi canlandıracak, tüketici için cazibesini artıracak bir teşvik sistemi olacak. Babayiğitler noktasında kurulan şirketin üretim maliyetleri konusunda birtakım devlet destekleri verilecek." dedi.

Özlü, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Yerli otomobil konusuna değinen Özlü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) proje kapsamında kurulan şirkete yüzde 5 hisseyle ortak olduğunu ve böylece "babayiğit" sayısının 6'ya yükseldiğini söyledi.

Özlü, yerli otomobille ilgili çalışmaları çok kapsamlı teknik ve mali analizlere oturttuklarını belirterek, "Geçen 6 ay içinde yaptığımız teknik ve mali analizler sonucunda, fiyatlandırma konusu dahil bütün ana parametreleri belirledik." diye konuştu.

Fiyatlandırma konusunda iki destek unsuru bulunduğunu ifade eden Özlü, bunlardan birinin üretici şirketin, diğerinin satın alıcının desteklenmesi olduğunu bildirdi.

Özlü, üretimin aynı segmentteki rakiplere göre daha ucuz olmasını hedeflediklerini vurgulayarak, "Bu, pazar sürüş esnasındaki şartlarda yani 2021'deki şartlar dikkate alınarak değişebilir ama pazara giriş şartlarında daha ucuz, daha hesaplı, daha cazip bir otomobil piyasaya süreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Tüketici ve üretici teşvik edilecek"

Kalite açısından da emsallerine göre daha iyi bir otomobili pazara sunmaya çalışacaklarına işaret eden Özlü, fiyatlandırma konusuna ilişkin şöyle konuştu:

"Otomobil sektöründe fiyatlandırma piyasa tarafından yapılıyor. Aracınız hangi segmentteyse onun bir fiyat aralığı, alt ve üst limiti var. Üreticiler de piyasa şartlarındaki bu fiyat aralığında kalmak amacıyla maliyetleri düşürme yönünü tercih ediyorlar. Yani otomobil piyasasında fiyatlandırma 'maliyet artı kar' değil. Piyasada oluşan bir fiyat var. O fiyat aralığına girmek için üretim ve tasarım maliyetlerinizde zorlamalar yapmanız gerekiyor. Bu aşamada birincisi, tüketiciyi canlandıracak, tüketici için otomobilin cazibesini artıracak bir teşvik sistemi olacak. İkincisi, babayiğitler noktasında kurulan şirketin üretim maliyetleri konusunda birtakım devlet destekleri olacak. Bu, bir defaya mahsus, Ar-Ge masraflarının tamamının veya bir kısmının karşılanması, birtakım vergisel düzenlemeler olabilir. Her halükarda bu otomobil dünya piyasalarında rekabet edebilir, küresel ölçekte başarısı sağlayacak bir ürün olacak."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Üretilecek otomobilin bir numaralı müşterisi benim." dediğini hatırlatan Özlü, Türkiye'nin Otomobili Projesi'ni piyasaların, Türk toplumunun satın aldığını dile getirdi.

Özlü, "Yerli otomobilin prototipi üretildikten sonra, tahmin ediyorum ki milyon adedin üzerinde sipariş alabileceğimiz bir pazar var." dedi.

Pazarda hangi segmentte otomobil olacağını belirlediklerini de anlatan Özlü, şunları kaydetti:

"B ve C segmentlerinde bir otomobil olacak. Kaç modelle piyasaya gireceğiz? Beş model olacak. Önce 3, akabinde 2 model ilave edeceğiz. Bundan sonraki süreç tasarım ve üretim aşaması. İkinci fazda yer seçimi ve üretim tesisi oluşturulması var. Şu anda gündemimizde yer seçimi yok, bu 2019'un konusu. İnşallah 2019'da güzel bir teknik ve mali analiz yapacağız ve yeri seçeceğiz."



(Sürecek)







