Bakan Özlü, AA Editör Masası'na konuk oldu: (2)

ANKARA (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'nin Dijital Dönüşümü Yol Haritası'nı hazırladıklarını belirterek, "Dünya Ekonomik Forumunun hesaplarına göre, gelecek 10 yılda dijitalleşmenin, dijital dönüşümün ekonomik ve sosyal etkisi yaklaşık 100 trilyon dolar olacak. Hedefimiz, dünyadaki dijital dönüşüm pazarından 1 trilyon dolar pay almak." dedi.

Özlü, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Son 1,5 yıldır Türk sanayisinin hedefleri ve ne yapması gerektiğiyle dünyanın ne yaptığına ilişkin bilgileri içeren bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Özlü, söz konusu çalışma sonunda Türkiye'nin Dijital Dönüşümü Yol Haritası'nı çıkardıklarını söyledi.

Özlü, Türkiye'nin şartlarının diğer ülkelerden farklı olduğunu, kendi şartları ve sanayisi nedeniyle söz konusu dijital dönüşüme yönelik "Türkiye'nin Sanayi Devrimi" tanımını kullanmak istediklerini bildirdi.

Türk sanayisinin dijital dönüşümünün 6 bileşenden oluştuğuna dikkati çeken Özlü, yol haritasında dünyadaki çalışmaların analizinin, Türk sanayisinin durumu ile ne yapılacağı ve ne olacağına ilişkin bilgilerin yer aldığını dile getirdi.

Özlü, Türk sanayisinin dijital dönüşüm sürecinin dışında kalmamasını istediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Dünya Ekonomik Forumunun hesaplarına göre, gelecek 10 yılda dijitalleşmenin, dijital dönüşümün ekonomik ve sosyal etkisi yaklaşık 100 trilyon dolar olacak. Hedefimiz, dünyadaki dijital dönüşüm pazarından 1 trilyon dolar pay almak. Bunun için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) ve Bakanlığımızın katılımıyla Dijital Dönüşüm Platformunu kurduk. Bu çalışmayı birlikte yaptık."

Devlet olarak bu sürece öncülük etmek ve destek vermek istediklerinin altını çizen Özlü, üretim aşamasına kadar detaylı dönüşüme girecek sanayiyle bu çalışmayı yaptıklarını, kapsamı konusunda mutabık kaldıkları çalışmayı gerçekleştirirken de sanayicinin beklentilerini aldıklarını, görüşlerini söylediklerini ve uluslararası danışmanlık firmasından hizmet alımına gittiklerini anlattı.

Özlü, ülkelerin dijital dönüşüm programlarını incelediklerini ve kendi altyapılarını değerlendirdiklerini belirterek, her ülkenin kendi şartlarına göre farklı bileşenlerden oluşan bir platform hazırladığını söyledi.

Türkiye'nin dijital dönüşüm yol haritasının 6 bileşenden oluştuğunu ve bu bileşenlerden ilkinin "insan" olduğunu vurgulayan Özlü, eğitimli, nitelikli iş gücü yani dijital teknolojileri üretebilecek ve kullanabilecek insanın hedeflendiğini bildirdi.

- "Dijital dönüşüm insanla başlıyor"

Almanya ve İngiltere'de sanayicilerle yapılan ankette, "Dijital dönüşümün yani Endüstri 4.0'ın önündeki en büyük engel, sıkıntı nedir?" sorusuna "Nitelikli insan, iş gücü" cevabının geldiğini aktaran Özlü, "Yani insanla başlıyor, insanla devam ediyor ve insanla başarıya ulaşıyor." diye konuştu.

Özlü, söz konusu çalışmada, dijital teknoloji eğitimi veren 100 tematik kolej kuracaklarını, dijital teknoloji eğitimi verecek, eğiticilerin eğiticisi olacak 400 teknoloji öğretmeni yetiştireceklerini ifade ederek, bu süreçte 100 bin dijital teknoloji eğitimi almış teknisyenle dijital teknoloji alanında doktoralı personel yetiştireceklerini bildirdi.

Dijital teknoloji alanlarında eğitim görecek 30 bin öğrenci olacağına işaret eden Özlü, dijitalleşme konusunda yaklaşık 50 sürekli eğitim merkezi açacaklarını kaydetti.

Özlü, 10 bin sanayi işletmesini farkındalık programına katacaklarını belirterek, imalat sanayinde dijital yetkinlik kazandırılmış nitelikli 300 bin kişilik iş gücü geliştireceklerini dile getirdi.

Türkiye'nin Dijital Dönüşümü Yol Haritası'nda ikinci bileşenin "dijital teknoloji" olduğunu ifade eden Özlü, teknoloji ve yenilik kapasitesini geliştirmek için öncelikli teknolojilere odaklanan uygulamalı 50 araştırma merkezi kuracaklarını, öncelikli teknolojilerde ihtisaslaşmış 60 bin Ar-Ge personeli yetiştireceklerini, 2 bin 500 Ar-Ge merkezinde uygulamalı dijital yenilik projesi yapacaklarını, dijital teknoloji alanlarında tescilli 250 patent üreteceklerini anlattı.

Üçüncü bileşenin veri bilişim altyapısının güçlendirilmesi olduğunu bildiren Özlü, burada sanayi bölgesinde yer alan işletmelerin, gigabayt/saniye düzeyinde erişim hızına sahip olmalarını sağlayacaklarını söyledi. Teknoloji geliştirme bölgelerinde gigabayt/saniye düzeyinde erişim hızına sahip altyapı kuracaklarını dile getiren Özlü, bulut teknolojisinden yararlanan sanayi işletmeleri arasında ulusal endüstriyel platformu kullananların oranının yüzde 50 olacağını bildirdi.

- "Yerli teknoloji tedarikçilerini destekleyeceğiz"

Özlü, işletmelerin tamamının siber güvenlik önlemini alacağına dikkati çekerek, 5G mobil haberleşme teknolojilerini yurt içinde geliştireceklerine işaret etti.

Dördüncü bileşenin tedarikçiler yani yerli teknoloji tedarikçilerinin desteklenmesi olduğunu ifade eden Özlü, dijital dönüşümü kaçınılmaz gördüklerini söyledi.

Eski sanayi devrimlerinin geriden takip edildiğini anımsatan Özlü, "Bugün buna başlamazsak, bu işe girmezsek, bundan 10 sene sonra dijital teknolojileri üreten şirketler, yabancı batılı ya da doğulu şirketlerin pazarı olacağız. Dolayısıyla önlem almamız gerekiyor. Yerli teknoloji tedarikçilerini destekleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Beşinci olarak, bin adet orta ve büyük dijital teknoloji üreticisi yetiştireceklerini ve destekleyeceklerini bildiren Özlü, şunları kaydetti:

"Teknoloji firmalarımızın yaklaşık 1 milyar dolar sermaye yatırımı yapmalarını sağlayacağız ve 10 adet dijital dönüşüm merkezi kuracağız. Her yıl düzenleyeceğimiz fuarlarla teknoloji firmalarımızı sanayicilerimizle buluşturacağız. 7 bin imalat sanayi işletmesini dijital dönüşüm merkezlerinden faydalandıracağız. 2 bin 500 imalat sanayi işletmesi dijital olgunluğa erişecek. 81 ilde dijital dönüşüm hedefliyoruz."

Türkiye'nin dijital dönüşümünün nasıl olacağı konusunda son bileşenin "yönetişim" olduğunu ifade eden Özlü, bu konuda dijital dönüşüm platformunu kurumsallaştıracaklarını anlattı.

Özlü, bu konuda Bakanlar Kurulu kararı alacaklarına işaret ederek, "Platform içinde daimi komiteler kuracağız. Bu komiteler; dijital müfredat yani eğitimle ilgili müfredat, takip ve tavsiye komitesi, veri iletişim standartları komitesi, odaklı dijital teknolojiler komitesinden oluşacak. Bizim bu konuda kamu ve özel sektör tarafında paydaşlarımız bulunacak." dedi.

Bakan Özlü, dünyadaki dijital dönüşüm hareketlerini takip edeceklerini vurgulayarak, bu çerçevede, Dünya Endüstri Forumuna TÜBİTAK'ın üye olacağını bildirdi.

(Sürecek)