Bakan Özlü, AA Editör Masası'na konuk oldu: (4)

ANKARA (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, seyir füzeleri konusunda son zamanlarda çalışmaların derinleştirildiğini belirterek, "300 kilometreye kadar menzile sahip seyir füzesi geliştirdik, bunu uçaklara entegre ettik ve bugünlerde çok gündemde olan F-35 uçaklarına da entegrasyonu konusunda ciddi mesafeler aldık." dedi.

Özlü, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Türkiye'nin Antarktika'daki bilimsel çalışmalarına ilişkin soru üzerine Özlü, kıtaya bilim üssü kurulması projesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yürütüldüğünü söyledi.

Özlü, Antarktika kıtasıyla ilgili 29 danışman ülke ve 24 gözlemci ülke bulunduğunu anımsatarak, "Türkiye gözlemci ülkeler statüsünde. Hedefimiz, danışman ülke statüsüne geçmek. Bunun şartlarından birincisi Antarktika Anlaşması'nın Meclis tarafından onaylanmasıydı. Bunu 2017 yılında onayladık. Diğer şartı ülkemizin Antarktika'da kutup araştırmaları yapmak üzere bir ulusal bilim programının olması. Bunu geçen sene hazırladık, onayladık. Şu anda Türkiye'nin Antarktika'da bilimsel araştırmalar yapmak üzere ulusal bir programı var." diye konuştu.

Danışman ülke olmak için ayrıca, Antarktika'ya en az 3 bilimsel sefer yapılması gerektiğine işaret eden Özlü, şu ana kadar 2 bilimsel sefer düzenledikleri, 3'üncü seferin de gelecek sene yapılacağını bildirdi.

Özlü, 3'üncü seferin ardından danışman ülke olmak için başvuruda bulunacaklarına dikkati çekerek, düzenledikleri seferlerde Antarktika'da kuracak üssün yeri ve burada hangi çalışmalar yapılacağı konusunda veri topladıklarını kaydetti.

Topladıkları veriler sonucunda Ulusal Kutup Araştırmaları Bilim Programı'nı hazırladıklarını ifade eden Özlü, şöyle konuştu:

"Üssün kurulacağı yerle ilgili çalışmalar yapıldı. Antarktika'daki Horseshoe adasına konuşlanacağız. Üssün teknik ve mimari donatılarıyla ilgili verileri aldık. Bunları bu yaz sonuçlandıracağız. Üssümüz Türkiye'nin danışman ülke konumuna geçmesini sağlayacak ve ülkemizdeki bilimsel araştırmalara başka bir boyut kazandıracak. Türk bilim adamlarımız, yer bilimleri, deniz bilimleri çalışmalarıyla buzul çağ ve prehistorik çağa ait bulgular konusunda incelemelerde bulunacak."

- "Seyir füzelerinin F-35'lere entegrasyonunda ciddi mesafe aldık"



Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünün (SAGE) son projelerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Özlü, "SAGE'nin çalışmaları özellikle seyir füzeleri konusunda son zamanlarda derinleşti. 300 kilometreye kadar menzile sahip seyir füzesi geliştirdik, bunu uçaklara entegre ettik ve bugünlerde çok gündemde olan F-35 uçaklarına da entegrasyonu konusunda ciddi mesafeler aldık." ifadesini kullandı.



Özlü, Türkiye'nin ilk milli hava füzeleri GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN'a da değinerek, "Bunların balistik atışları yapıldı. Bu sene yerden hareketli hedeflere atış testlerini yapacağız. Haziran 2020 gibi de tamamlanmış, envantere girebilmiş durumda olacak." dedi.

(Sürecek)