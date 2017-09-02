Bakan Özlü, bayramlaşma programına katıldı

DÜZCE (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce Valiliği ve Belediyesinin bayramlaşma programına katıldı.

Bakan Özlü, Düzce Belediyesi Kültür Merkezindeki bayramlaşma töreninde, Vali Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Mehmet Keleş ve protokol üyeleri ile tek tek bayramlaştı.

Özlü, burada yaptığı konuşmada, bayramların birlik ve beraberlik için önemli olduğunu söyledi.

Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı idrak ettiğini ifade eden Özlü, "Bir önceki bayram yine burada bayramlaşmıştık. Bugün de Kurban Bayramı'nı idrak ediyoruz. Dün kurbanlarımızı kestik, bugün ve yarın inşallah kent merkezi ve ilçelerde ziyaretlerde bulunacağız. Düzcelilerin bayramını kutlayacağız. Hep birlikte inşallah güzel bayramlara erişmek dileği ile hayırlı bayramlar diliyorum." diye konuştu.

Bakan Özlü, programın ardından eşi Onur Özlü ile Çilimli İlçe Mezarlığındaki babası Ahmet Özlü'nün kabrini ziyaret ederek dua etti.

Özlü daha sonra annesi Behiye Özlü'yü ziyaret etti.