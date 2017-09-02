Bakan Özlü partililerle bayramlaştı

DÜZCE (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Arakan'da Müslümanlara yönelik baskılara ilişkin, "Arakan'da katledilen her çocuğun ve insanın ölümü ile insanlık da ölüyor. BM'nin, endişe belirtmek yerine, bu Müslüman kıyımına ve insanlık felaketine derhal el koyması gerekiyor." dedi.

Partisinin Düzce İl Başkanlığı tarafından Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma programına katılan Özlü, Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlar getirmesini diledi.

Hudut bölgelerinde ve yurt dışında terörle mücadele eden güvenlik güçlerinin bayramını ayrıca kutladığını söyleyen Özlü, "Bu vesileyle, bu bayram gününde, terörle mücadele şehitlerimizi, 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyorum." diye konuştu.

- "Demokrasinin en önemli ayaklarından biri de kongrelerdir"

Birkaç gün önce 26 Ağustos’ta, Anadolu’yu bize yurt edinen atalarımızı hep birlikte andıklarını hatırlatan Özlü, şöyle konuştu:

"1071 yılında Anadolu’nun kapılarını bizlere açan Alparslan’ı ve onun emrindeki Türk ordusunu yad ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız Malazgirt’e gitti ve Anadolu’nun sonsuza kadar bir Türk yurdu olarak kalacağını, dosta düşmana gösterdi. Ardından 30 Ağustos’ta, vatanımızı işgal edenlere karşı, Mustafa Kemal’in liderliğinde kazandığımız kurtuluş mücadelemizi, Büyük Taarruz zaferimizi kutladık. Herkes bilsin ki 1071'de yurt edindiğimiz vatan toprağını, her koşulda, kanımızın son damlasına kadar koruyacağımıza yeminliyiz."

Milli ve dini bayramların ülkemizi bir arada tutan, büyük bir millet olduğumuzu bizlere hatırlatan çok önemli zamanlar olduğunu vurgulayan Özlü, "Birbirimize sarılacağız. Küskünlükleri bir kenara bırakacağız. Yardıma muhtaç olanlara elimizi uzatacağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti ilçe kongrelerine geçen haftalarda başladıklarını anlatan Özlü, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin her yerinde kongrelerimiz devam ediyor. Ben, bütün aday arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Demokrasinin en önemli ayaklarından biri de kongrelerdir. Demokrasi yerelden genele doğru ilerleyen ve anlam kazanan bir süreçtir. AK Parti kongrelerinin, diğer partilerden çok önemli bir farkı vardır. Bizde kavga, gürültü, kalp kırma diye bir şey olmaz. Bizim için kongreler, her zaman yenilenme, tazelenme ve daha da güçlenme süreçleridir."

- Arakan'da insanlık ölüyor"

AK Parti'nin, Türkiye'nin en yaygın, en dinamik, en çalışkan teşkilatlarına sahip olduğunu kaydeden Özlü, "Üst üste yaşadığımız seçimlerde, halk oylamalarında teşkilatlarımızın gösterdiği gayret ve fedakarlık, her türlü övgüyü hak etmektedir. Bizler bir oldukça, beraber oldukça, büyük Türkiye hedefi daha da yakın olacaktır." ifadelerini kullandı.

Bakan Özlü, Arakan'da yaşananların bir insanlık dramı olduğunu vurgulayarak, "Arakan'da insanlar ölüyor. Arakanda katledilen her çocuğun ve insanın ölümü ile insanlık da ölüyor. BM'nin, endişe belirtmek yerine, bu Müslüman kıyımına ve insanlık felaketine derhal el koyması gerekiyor." görüşünü dile getirdi.

Programları dahilinde Düzce MHP İl Teşkilatı'nı ziyaret eden Bakan Özlü, partililerle bayramlaşarak, İl Başkanı Ümit Yılmaz ile sohbet etti.