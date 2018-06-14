Bakan Özlü'den Ramazan Bayramı mesajı

ANKARA (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, bayramın ülkemize ve dünyaya hayırlar getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.



Özlü, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramların bir olmanın, paylaşmanın, dayanışmanın, ortaklaşmanın samimiyetle hissedildiği ve yaşandığı müstesna zamanlar olduğunu belirtti.

Birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Özlü, "Bu bayramda en büyük temennim 81 milyon vatandaşımızla birlikte huzurumuzun, kardeşliğimizin ve mutluluğumuzun daim olması, ramazan ayı boyunca olduğu gibi sofralarımızdan bereketin eksik olmamasıdır. Ramazan Bayramı'nın Müslümanları birleştiren, kaynaştıran, yoksulları sevindiren mübarek iklimi her şeyin üzerindedir. Bu iklimin bozulmasına bugüne kadar müsaade etmedik ve bundan sonra da etmeyeceğiz. Gerek içeriden gerekse sınırlarımızın ötesinden bizi hedef alan her türlü şer odaklarıyla kardeşlik ve birlik bağlarımızı daha da güçlendirerek mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Özlü, Türkiye'nin, bilimi ve teknolojiyi merkeze koyarak ürettiği projelerle sadece milletini gururlandırmakla kalmadığını, ekonomisi, sanayisi, sosyal yapısı, huzur ve kardeşliğiyle İslam aleminin de umudu haline geldiğini vurguladı.

Bakan Özlü, mesajında şunları kaydetti:

"Bundan sonra da daha çok çalışarak, daha çok üreterek ve daha çok hizmet ederek, ülkemizi geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Sadece kendi coğrafyasında değil, tüm dünyada göz dolduran, büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Ramazan Bayramı vesilesiyle tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize sağlık ve mutluluk diliyorum. Tüm din kardeşlerimin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, vatandaşlarımızı en içten muhabbetlerimle sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, bayramın ülkemize ve dünyaya hayırlar getirmesini diliyorum."