Bakan Özlü'den taziye ziyaretleri

DÜZCE (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Düzce Kadın Kolları Başkanı Sebahat Uçar ve Gümüşova Belediye Başkanı Ahmet Azap'a taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Bakan Özlü, dün annesi Ayşe Demir'i kaybeden AK Parti Düzce Kadın Kolları Başkanı Sebahat Uçar'ın Kaynaşlı'daki evine giderek taziyelerini iletti.

Daha sonra Gümüşova ilçesine geçen Özlü, babası Mustafa Azap'ı kaybeden Gümüşova Belediye Başkanı Ahmet Azap'ı Fatih Mahallesi'indeki evinde ziyaret etti. Özlü, burada Azap'a taziyelerini ileterek, vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

Özlü'ye, ziyaretlerinde AK Parti Düzce Milletvekili Fevai Arslan, Düzce Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Özdemir, AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin ve ilçe belediye başkanları eşlik etti.

Bakan Özlü, daha sonra kara yoluyla İstanbul'a hareket etti.