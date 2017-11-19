Bakan Özlü'ye sürpriz doğum günü

KARABÜK (AA) - Karabük'e gelen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'ye sürpriz doğum günü düzenlendi.

Geceyi Safranbolu ilçesinde geçiren Bakan Özlü, ilk olarak Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi ziyaret etti. Belediye önünde bandoyla karşılanan Özlü, Belediye ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) arasında arazi devrine ilişkin hazırlanan protokol imzalanması törenine katıldı.

Burada konuşma yapan Özlü, Karabük'ün kendileri için önem arz ettiğini söyledi.

İlk ağır sanayinin temelinin bu kentte atıldığına dikkati çeken Özlü, şunları kaydetti:

"Anadolu'nun neresine gidersek gidelim, şehir merkezinde kalmış ya bir sanayi sitesi ya da kamuya ait bir arazi var. Bu proje son derece önemli. Karabük'ü ikiye bölen bir araziyle şimdi Karabük'ü birleştiriyoruz. Karabük'e yeni bir teknopark kazandırıyoruz, bunun için bakanlığın tüm desteğini aktaracağız. Yine Eskipazar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi içinde ne gerekiyorsa yapacağız. Çok yakında kamulaştırma işlemlerine başlayacağız. Bakanlığımızın tüm kapıları Karabük'e açık ve imkanlarımız emirlerinize amade. Karabük'ün bakanı yok diye düşünmeyin, Karabük'ün bakanı benim. Ayrıca burada üstlendiği görevlerle bir bakandan çok daha fazla deneyime sahip olan bir ağabeyimiz, bir büyüğümüz olan Mehmet Ali Şahin Bey var."

Konuşmaların ardından Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ve TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın arasında protokol imzalandı.

Özlü, Karabük Valisi Kemal Çeber, Eski TBMM Başkanı ve Ak Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin ve AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal da protokolü şeref konuğu olarak imzaladı.

- Özlü'ye doğum günü sürprizi

Özlü, daha sonra bir restoranda düzenlenen Karabük Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ile iş adamlarının katıldığı istişare toplantısına geçti.

Burada da konuşan Özlü, Karabük'ün önemli bir endüstri bölgesi ve merkezi olduğunu ifade etti.



Karabük'e verdikleri sözleri yerine getirdiklerini anlatan Özlü, "Kaliteli, nitelikli yatırımcıların bulunması. Bu konuda sizlerden destek istiyoruz. Eskipazar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne yatırımcılar gerekiyor. Karabük’te bu sanayi kültürü var ve bu zor olamayacak. Teknopark kurduk. Buradan söz veriyorum yer belirli olunca inşaatın hızlıca bitmesi için Bakanlık olarak hibe desteği yapacağız. Yenice Mobilya Orman Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi'ni hayata geçireceğiz. Bunu da kısa sürede yapacağız. Şu an 45’e yakın talep var. Bu talepler son derece önemli. Organize Sanayi Bölgesi kurmak önemli ama daha önemlisi iyi yatırımcı bulmak. Bu konuda sizlerden destek isteyeceğiz." sözlerine yer verdi.

Konuşmasını tamamlayan Özlü'ye, kürsüden inmek üzereyken sürpriz doğum günü yapıldı. 55 yaşına giren Özlü, üzerinde "Nice Yıllara Bakanımız" yazılı doğum günü pastasını kesti.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Özcan ve Meclis Başkanı Timurçin Saylar da Bakan Özlü'ye, resminin bulunduğu yağlı boya tablosu hediye etti.