Bakan Pakdemirli AA Editör Masası'na konuk oldu

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tanzim satış noktalarında nohudun 5,5 lira, mercimeğin 4,5 liradan bugün satılmaya başlandığını belirterek, "Pirinci de haftaya 5 kiloluk paketlerde 30 liraya, kilogramını 6 liradan satmaya başlayacağız." dedi.

Pakdemirli, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı, son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Seçim sürecinde memleketin her tarafını gezmek durumunda olduklarına işaret eden Pakdemirli, illerde dolaşarak dertlere derman olmak için çalıştıklarını söyledi.

Pakdemirli, fiyat artışlarının nedenlerinden bir kısmının yaşanan hortum ve sel felaketleri bir kısmının da fırsatçıların operasyonları olduğuna dikkati çekerek, tanzim satışlarından sonuç alındığını kaydetti.

Üreticinin alın teriyle ürettiği domatesin 3 liradan alıcı bulduğunu ancak İstanbul'daki "Ayşe Teyze'nin" aynı domatesi 9,5-10 liradan yediğini anımsatan Pakdemirli, burada çarenin kooperatiflerin sahaya inmesi olduğunu dile getirdi.

Pakdemirli, kooperatifler sahada olmayınca devletin sahaya inmek zorunda kaldığını vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönlendirmesiyle 5-6 gün içinde tanzim satış konusunda organize olduklarını ifade etti.

Bakanlıkta, bu işlerden anlayan özel sektörden yeni getirdikleri bir ekibin bulunduğunu belirten Pakdemirli, Tarım Kredi Kooperatifleri ve belediyelerle çok hızlı bir şekilde tanzim satışları hayata geçirdiklerini anlattı.

- "Amaç çıkan yangını söndürmek"

Pakdemirli, amaçlarının çıkan yangını söndürmek olduğuna işaret ederek, "Bu, bugüne ait bir sonuçtur." ifadesini kullandı.

Seracılıkla ilgili Ziraat Bankasının desteklerini açıkladığına dikkati çeken Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Türkiye'deki sera alanlarını iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Bunu yaparsak fiyatlardaki dalgalanmaları minimuma düşürmüş olacağız. Bence hem markette hem de halde tüketicinin ulaştığı fiyatlarda yüzde 40-50 indirim olmuştur. Bu anlamda bence iş neticeye ulaşmıştır. Maksat hasıl oldu. İsteyenler istediği kadar eleştirsin, özneden çok yüklemle uğraşıyorlar."

Sebze ve meyvede tanzim satışlara en fazla 15-20 gün daha ihtiyaç olacağını düşündüklerini ifade eden Pakdemirli, "Ondan sonraki dönemde tanzim satış noktalarındaki satışlar gelecek talebe bağlıdır. Biz, şu anda Cumhurbaşkanımızın bize verdiği hedef ve ışık doğrultusunda çalışmalarımızı genişlettik. Nohut ve mercimek bugün devreye giriyor. Pirinç de haftaya satılmaya başlanacak. Nohut 5,5 lira, mercimek 4,5 liradan bugün satılmaya başlandı. Piyasa fiyatları iki misline yakın şu anda. Pirinci de haftaya 5 kiloluk paketlerde 30 liraya, kilogramını 6 liradan satmaya başlayacağız." diye konuştu.

- "Üretici-tüketici bağını kuracak kooperatiflerdir"

Pakdemirli, Gıda Komitesinin hedefleri ve çalışmalarıyla ilgili soruyu yanıtlarken de tarımın yapısal gelişme alanlarına bakıldığında, kooperatiflerin çok önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Bakanlığının başından itibaren 'Üreticiyi koruyacağız, tüketiciyi kollayacağız.' ilkesini dikkate aldığını vurgulayan Pakdemirli, "Aslında bu birebir bakanlığın işi değildir. Bakanlık mekanizmayı kurar ama kooperatiflerin üretici ile tüketiciyi birbirine yaklaştırması lazım. Buradaki bağı kuracak olan kooperatiflerdir." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, dünya örneklerine bakıldığında Türkiye'de çok başarılı kooperatif örnekleri olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"En iyi olan kooperatifimiz Pankobirlik'tir ama dünyada 45-50 milyar dolar cirosu bulunan, Türkiye'nin tarımsal milli hasılası kadar cirosu olan kooperatifler var. Bunlar da gerçek anlamda tüketici ve tüketiciyi birleştirmek anlamında çok önemli adımlar atmış, yapısal problemleri çözmüştür. Türkiye, başarılı örnekleri olan kooperatifleri yapmakla mükelleftir. Ne yazık ki bizim kooperatif ekosistemimiz biraz dağınık. 15 bine yakın kooperatif var, bunlar da para ve ciro gibi değer üretmiyorlar. Bir sürü içi boş kooperatif var. Bunlar da bir şekilde aidatlarla haksız bir şekilde ayakta kalmaya çalışıyorlar. Bu ekosisteme biz inşallah en geç yılın ikinci yarısından itibaren neşter atacağız. Ben kooperatiflere şu mesajı veriyorum, 'Toplanın, değer yaratacak bir sistemle ilgili tekliflerinizi getirin. Biz size burada asla tepeden inme yaklaşmak istemiyoruz. Siz nasıl olması gerektiğini biliyorsanız, oturun dünya örnekleri üzerinden çalışın, biz de sizin isteğiniz doğrultusunda gereğini yapalım.' Mutlaka ve mutlaka üretici ile tüketiciyi birleştirmek lazım. Devlet mecbur kaldığı için sahaya iniyor ama bu iş kooperatiflerindir. Yeni dönemde bunun iyi örneklerini göreceğiz diye düşünüyorum. Tarım Kredi'nin de kooperatif düşüncesi var. Belki biraz daha belediyelerin kooperatiflere yer vermesiyle 200-300 ürünün gerçek modellerle tanzim satış noktalarında satılması söz konusu olmalıdır diye düşünüyorum."

(Sürecek)