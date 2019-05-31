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Bakan Pakdemirli aracılığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel davet

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sahurda misafir olduğu İstanbul-Beykoz'daki evden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özel davette bulunuldu

Bakan Pakdemirli aracılığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel davet
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ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sahurda konuk olduğu İstanbul-Beykoz'daki evden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özel davet mesajı gönderildi.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Pakdemirli, sahurda İstanbul-Beykoz Göksu Mahallesi Muhtarı Gül Bağdatlı'nın evine misafir oldu.

Sahurda, hane sahibinin muhtar oluşu nedeniyle mahallesiyle ilgili konular ve yaklaşan İstanbul seçimleri konuşuldu.

Sahur sonrasında Gül Bağdatlı'nın akrabası olan 4 çocuk annesi ev hanımı Nazmiye Bağdatlı, Pakdemirli'den özel bir ricada bulundu. Bağdatlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kendisini evinde ağırlamak istediğini belirterek, Pakdemirli'den bu konuda yardımcı olmasını talep etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini vurgulayan Nazmiye Bağdatlı, "Gerekirse ben de muhtar olacağım. Yeter ki davetimi Cumhurbaşkanımız kabul etsinler." ifadesini kullandı.

Bakan Pakdemirli de Nazmiye Bağdatlı'ya kameraları göstererek "Buradan çağrı yapabilirsin." dedi.

Bunun üzerine Bağdatlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şöyle seslendi:

"Emine Hanım ile 'Reis'i davet ediyorum. Gece rüyamda gördüm. Hani böyle yer sofrasında oturuyor, böyle bir duruşu var ya. Gerçekten ayrı bir sevgi. Seni Allah başımızdan eksik etmesin, sağlıktan ayırmasın. Benden kalan ömrümü, Allah size versin. Sizin memlekete çok faydanız var. Hani (muhtarları) çağırıyor, sırf bu yüzden muhtarlığa adaylığımı koyacağım. Göksu Mahallesi'nden bin 1 oy toplayacağım. Cumhurbaşkanım sizi bin 1 oyla bu masada görmek istiyoruz."

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