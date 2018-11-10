Bakan Pakdemirli Atatürk'ün karargahında

ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK / MUSTAFA ÇALKAYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı sürecinde karargah olarak kullandığı ve Anadolu Ajansının kuruluşunun da gerçekleştirildiği Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğündeki tarihi binaya ziyarette bulundu. Burasının Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında büyük önem taşıdığını belirten Pakdemirli, "Atatürk, tartışmasız modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına en çok katkı yapan isim." dedi.

Pakdemirli, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Kurtuluş Savaşı sırasında karargah olarak kullanılan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ndeki "Atatürk Odası"nda incelemede bulundu.

Odada, 6 Nisan 1920'de Anadolu Ajansının kuruluşunun da Atatürk tarafından gerçekleştirildiğine işaret eden Pakdemirli, dönemin şartlarına dikkati çekti.

Pakdemirli, Atatürk'ün, tartışmasız modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına en çok katkı yapan isim olduğunu vurgulayarak, "Atatürk bu odayı karargah olarak kullanmış. Kurtuluş Savaşı döneminde buraya geliyor ve bina kendisine tahsis ediliyor. O dönemde rütbeleri sökülmüştü ve buna rağmen devletin ciddi desteği vardı kendisine. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması ve vatanın kurtulması anlamında her türlü imkan tahsis edilmeye çalışılmış." diye konuştu.

Kendisinin de 10 Kasım'da doğduğuna ve bu günün kendisi için büyük önem taşıdığına işaret eden Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Çocukluğumdan beri, 'Devletin bir büyüğü vefat etmiş, bize de inşallah devletimize hizmet etmek nasip olur' diye düşünmüşümdür. Devletim bana da kamu hizmeti nasip etti. İnşallah kendisinin yaptığı büyük hizmetlerin payı oranında bize de hizmet etmek nasip olur. Atatürk'ün bu ülkeye çok büyük hizmetleri var. İnşallah Atatürkleri bu millet sürekli yetiştirir. Yetişmiş insana çok ihtiyacımız var. Bunların tekrarı olduğu sürece Türkiye'nin sırtı yere gelmez." ifadesini kullandı.

- Anadolu Ajansının kuruluşu

Pakdemirli, Anadolu Ajansının o dönemdeki kuruluş sürecine de değinerek, "Basın, yapılan icraatın yaygınlaştırılması anlamında çok önemli. Anadolu Ajansının devletin bir ajansı olarak kurulması, imkanların sınırlı olduğu dönemde bu görevi ifa etmesi çok büyük önem taşıyor. Anadolu Ajansı da bu dönemden beri ayakta. Büyük bir vizyon, tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli'ye ziyareti sırasında verilen bilgilere göre, Mustafa Kemal Atatürk, Sivas Kongresi'nden sonra 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelerek, bu odada çalıştı ve harekat planlarını hazırladı. Bu oda, dönemin Ankara Valisi Yahya Galip Efendi tarafından Atatürk'e tahsis edildi. Bu odada 6 ay çalışan Atatürk, Misak-ı Milli sınırlarının belirlenmesi, TBMM'nin açılış kararı, Anadolu Ajansının kurulması ve bazı ayaklanmaların bastırılması gibi önemli kararları aldı. Söz konusu bina, 1952 yılında Meteoroloji Genel Müdürlüğüne geçti. Atatürk döneminde bölgede kullanılan Karargahtepe Caddesi gibi isimler halen kullanılıyor.

Atatürk döneminde kullanılan perde, masa, soba, halı ve haritalar halen odada korunuyor.