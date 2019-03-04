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Bakan Pakdemirli "renkli patates" üretim çalışmalarını inceledi

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Bu hastalıklardan tamamen arı, çok yakın zamanda piyasaya çıkacak yerli patates çeşitlerimiz de var. Bunlar Türkiye'nin toplam üretimini artıracak girişimlerdir" - "Bugün aynı zamanda renkli patateslerimizi de gördük. Artık yarınlara yönelik sarı-lacivert, sarı-kırmızı taraftar patateslerimiz de piyasaya çıkabilecek"

Bakan Pakdemirli
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NİĞDE (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin tohumda kendi kendine yeterliliği sağlamak durumunda olduğunu belirterek, "Bu hastalıklardan tamamen arı, çok yakın zamanda piyasaya çıkacak yerli patates çeşitlerimiz de var. Bunlar Türkiye'nin toplam üretimini artıracak girişimlerdir." dedi.

Bakan Pakdemirli, Niğde'de yerli tohum çalışmalarının yürütüldüğü Patates Araştırma Enstitüsünü ziyaret ederek Müdür Uğur Pırlak'tan brifing aldı. Burada üretilen renkli patateslerden hazırlanan cipslerin tadına bakan Pakdemirli, laboratuvarları gezerek serada hasat yaptı.

İncelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Pakdemirli, enstitünün başarılı çalışmalara imza attığına dikkati çekti.

Türkiye'nin, tohumda kendi kendine yeterliliği sağlamak durumunda olduğunu bildiren Pakdemirli, "Burada patateste çok önemli bir yeniliğe bugün itibarıyla imza atmış bulunuyoruz. Bölgede bazı yasaklı, ekemediğimiz alanlar bulunuyor. Bölgede siğil gibi hastalıklar da var. Bu hastalıklardan tamamen arı, çok yakın zamanda piyasaya çıkacak yerli patates çeşitlerimiz de var. Bunlar Türkiye'nin toplam üretimini artıracak girişimlerdir." ifadelerini kullandı.

- Renkli patatesler

Pakdemirli, enstitüde üretilen renkli patateslere işaret ederek şunları kaydetti:

"Bugün aynı zamanda renkli patateslerimizi de gördük. Artık yarınlara yönelik sarı-lacivert, sarı-kırmızı taraftar patateslerimiz de piyasaya çıkabilecek. Türkiye patateste tabii ki önemli bir ülke. 4-4,5 milyon ton üretimi ve tüketimiyle dünyada birçok zamanda ilk 10'a giren bir ülke. Dünyada ortalama 35 kilogram patates tüketilirken Türkiye'de aşağı yukarı 50 kilogram patates tüketiliyor. Bu anlamda da patates tüketen bir ülke olarak kendi tohumumuza sahip olursak, yurt dışına tohumla ilgili paraları da göndermemiş olacağız. Katma değer, yerli ve milli olarak cebimizde kalmış olacak."

Ziyarette, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Rifat Özkan, AK Parti Niğde Milletvekilleri Selim Gültekin ve Yavuz Ergun, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin ile AK Parti Niğde Belediye Başkan Adayı Emrah Özdemir de bulundu.

Bakan Pakdemirli, daha sonra İstasyon Caddesi'ndeki esnafı ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

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NiğdePatates Araştırma EnstitüsüRenkli Patates CipsiTarım Ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirl
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