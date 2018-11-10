Bakan Pakdemirli'den 10 Kasım mesajı

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Atatürk’ün en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'ne olan bağlılığımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güçlenerek devam edeceğine yürekten inanıyorum." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Atatürk'ün ömrünü bu vatana adamış, hayatı boyunca milleti için çalışmış çok önemli bir komutan ve devlet adamı olduğunu vurgulayan Pakdemirli, kendilerine düşenin Atatürk'ün geride bıraktığı fikirlerini en iyi şekilde anlamaya çalışmak ve ilkelerine sahip çıkmak olduğunu belirtti.

Pakdemirli, Atatürk'ün çizdiği yolda ilerleyerek Türkiye'yi daha müreffeh ve aydınlık günlere kavuşturmanın herkesin görevi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Atatürk’ün en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'ne olan bağlılığımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güçlenerek devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu vesileyle bizlere bu güzel vatanı emanet eden Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum."