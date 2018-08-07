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Bakan Pakdemirli'den Antalyalı afetzede üreticilere müjde

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Antalya'da afetten zarar gören üreticilerimizin düşük faizli kredi borçları, ilçe müdürlüklerine müracaatları halinde ertelenecek"

Bakan Pakdemirli'den Antalyalı afetzede üreticilere müjde

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Elmalı ilçesinde afetten zarar gören üreticilerin düşük faizli kredi borçlarının, ilçe tarım ve orman müdürlüğüne müracaatları halinde erteleneceğini bildirdi.

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya'nın Elmalı ilçesinde aşırı yağıştan kaynaklanan selden etkilenen vatandaşlara "Geçmiş olsun" dileğini iletti.

Afetten zarar gören üreticilerin düşük faizli kredi borçlarının, bakanlığın ilçe müdürlüğüne müracaatları halinde erteleneceğini belirten Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı:

"Tarım Sigortaları Havuzu'ndan (TARSİM) sigortalı olan üreticilerimizin zararları da hasar tespit çalışmalarının ardından karşılanacak. Vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için hem bakanlığımızın hem de diğer kurum ve kuruluşlarımızın yetkilileri bölgede gerekli inceleme ve çalışmaları yapıyorlar."



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