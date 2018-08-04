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Bakan Pakdemirli'den fındık hasadı açıklaması

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "TMO tarafından, 2018 yılı ürünü fındık piyasasını düzenlemek için gerekli hazırlıklar yapılmış ve fındık üreticilerimizin mağduriyet yaşamaması için her türlü önlem alınmıştır"

Bakan Pakdemirli'den fındık hasadı açıklaması

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 2018 yılı ürünü fındık piyasasını düzenlemek için gerekli hazırlıkların yapıldığını belirterek, "Fındık üreticilerimizin mağduriyet yaşamaması için her türlü önlem alınmıştır." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, fındıkta fiyat istikrarını sağlamak amacıyla TMO'nun müdahalesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bu yılki fındık hasadının başladığını hatırlatan Pakdemirli, 700 bin hektar alanda 500 bin civarında üreticiyi doğrudan ilgilendiren ve ülkenin en önemli tarımsal ihracat ürünü olan fındık hasadının bereketli geçmesini temenni ettiğini vurguladı.

Hasatla birlikte piyasa fiyat istikrarı ve TMO müdahalesi hususunda tereddütlerin ortaya çıktığının görüldüğüne dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Görevlendirildiği tarımsal ürünlerle ilgili piyasa düzenleme görevini başarıyla yürüten TMO Genel Müdürlüğü tarafından, 2018 yılı ürünü fındık piyasasını düzenlemek için gerekli hazırlıklar yapılmış ve fındık üreticilerimizin mağduriyet yaşamaması için her türlü önlem alınmıştır. Alım politikalarına ilişkin açıklamalar önümüzdeki günlerde ayrıca yapılacaktır."

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FındıkTarım Ve Orman Bakanı Bekir PakdemirliTMO
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