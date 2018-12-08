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Bakan Pakdemirli'den Karacabey Tarım İşletmesine ziyaret

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Bursa'daki Karacabey Tarım İşletmesini ziyaret ederek Arap atı ile Kangal ve Akbaş türü köpek yetiştiriciliği hakkında bilgi aldı

Bakan Pakdemirli'den Karacabey Tarım İşletmesine ziyaret
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ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa'daki Karacabey Tarım İşletmesini ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Pakdemirli, Bursa temasları kapsamında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesinde incelemelerde bulundu.

Geçmişi Osmanlı İmparatorluğu dönemine dayanan, Cumhuriyetin kuruluşundan sonra da tarım ve hayvancılık merkezlerinden biri olarak faaliyetlerini sürdüren tesis, TİGEM'in safkan Arap atı yetiştiriciliği yaptığı üç işletmeden biri olarak öne çıkıyor.

İşletmenin atçılık tesislerini gezen Pakdemirli, aygır tavlasında bulunan ve yarışlarda büyük başarılara imza attıktan sonra damızlık olarak yararlanılan Baba Mevlüt ve Bilgin gibi ünlü aygırlar hakkında bilgi aldı.

Buradaki atlara havuç yediren Pakdemirli'ye, aygır yetiştiriciliğine ilişkin detaylı bilgi verildi.

Pakdemirli, Anadolu topraklarının dünyaca kabul görmüş en önemli gen kaynaklarından Kangal ve Akbaş çoban köpeklerinin yetiştirildiği tesiste de incelemelerde bulundu. Burada da yetkililerden bilgi alan Pakdemirli, yavru çoban köpeklerini sevdi.

- Atçılık ve gen çalışmaları

Açıklamaya göre, Türkiye'de Arap atçılığının oluşmasına temel oluşturan iki safkan Arap aygırı Baba Kuruş ve Baba Saad'ın anıt mezarları ile modern teknolojinin kullanıldığı Aygır Sperması Üretim Laboratuvarının bir arada bulunduğu Karacabey Tarım İşletmesi, tarihi dokusu ile geçmişin ve günümüzün buluştuğu bir merkez olarak dikkati çekiyor.

Bursa-Karacabey, Malatya-Sultansuyu ve Ankara-Beştepe'de Arap Atı Tanıtım Merkezi bulunan TİGEM, atın günümüzde de eski popülerliğini kazanmasına destek veriyor. TİGEM, atçılık ve gen kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmaları ile de önemli bir misyon yürütüyor.

Kurum, Kangal ve Akbaş türü köpek yetiştiriciliği sayesinde bu önemli Anadolu genlerinin sonraki nesillere aktarılmasını sağlıyor.

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