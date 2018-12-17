Bakan Pakdemirli'den papağana şiddet uygulayan kişi hakkında suç duyurusu talimatı

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medyadaki papağana şiddet görüntülerine ilişkin, "İlgili şahıs hakkında Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunulması için talimat verdim." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, sosyal medyada bir papağana uygulanan şiddet görüntülerine ilişkin twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Pakdemirli, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Toplumda infial uyandıran ve vicdanlarımızı derinden sarsan videoyu üzüntüyle izledim. İlgili şahıs hakkında Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunulması için talimat verdim. Ayrıca şiddet gören papağanın güvenli bir ortama alınması için de Bakanlık olarak girişimlere başladık."