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Bakan Pakdemirli'den yerli tütün üreticisine destek açıklaması

-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Önümüzdeki dönemde benim için çok çok önemli olan, Türkiye'deki sigara fabrikalarının çok daha fazla oranda yerli tütünü sigaraların içerisinde buluşturma zorunluluğu. İnşallah bu konuda çalışıyoruz"

Bakan Pakdemirli'den yerli tütün üreticisine destek açıklaması
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ADIYAMAN (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Önümüzdeki dönemde benim için çok çok önemli olan, Türkiye'deki sigara fabrikalarının çok daha fazla oranda yerli tütünü sigaraların içerisinde buluşturma zorunluluğu. İnşallah bu konuda çalışıyoruz." dedi.

Pakdemirli, Adıyaman'daki ziyaretleri kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de Adıyaman'ın en önemli tütün üretim merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bölgenin önemli ürünlerinden bir tanesi olan sarmalık tütününün kıyılmış vaziyette satışıyla ilgili yasal mevzuat zaten tamamlanmıştı. Bunların alt mevzuatı, yönetmelikler kısmı hızlı bir şekilde yapılacak. Biz gerekli aksiyonu alacağız ama önümüzdeki dönemde benim için çok çok önemli olan, Türkiye'deki sigara fabrikalarının çok daha fazla oranda yerli tütünü sigaraların içerisinde buluşturma zorunluluğu, inşallah bu konuda çalışıyoruz. Bu konuyla ilgili önümüzdeki günlerde adım atıyor olacağız. Adıyaman çok önemli bir tütün merkezi ama bundan sonra daha da fazla katma değer elde edeceği bir şekilde üreticimize destek olmak anlamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Konuşmaların ardından Bakan Pakdemirli, Türkiye Petrolleri Cendere Konukevi bahçesine fidan dikti.

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