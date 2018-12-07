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Bakan Pekcan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında Haber kategorisinde "Kahraman İtfaiyeci", Yaşam kategorisinde "Ali Dede ve Kedisi", Spor kategorisinde de "3 Adım" başlıklı fotoğraflara oy verdi

Bakan Pekcan, AA'nın
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ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihini, Haber kategorisinde "Kahraman İtfaiyeci", Yaşam kategorisinde "Ali Dede ve Kedisi", Spor kategorisinde de "3 Adım" başlıklı fotoğraflardan yana kullandı.

Pekcan, AA foto muhabirlerince yurt içinde ve dışında çekilen fotoğrafları inceleyerek, bilgi aldı.

Bakan Pekcan, "Haber" kategorisinde oyunu, AA foto muhabiri Elif Öztürk'ün, "Kahraman İtfaiyeci" başlıklı fotoğrafından yana kullandı. İstanbul'un Fatih ilçesinde doğal gaz borusunda meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangından bir bebeği uzaklaştıran itfaiye eri Taner Çebi'nin görüldüğü fotoğrafı öven Pekcan, "Ancak bir baba kendi çocuğunu bu kadar şefkatle kucaklayabilir. Bir itfaiyeci sayesinde bebeğin yaşama tutunma anını yansıtan çok güzel bir kare." dedi.

Pekcan'ın "Yaşam" kategorisinde tercih ettiği kare, AA foto muhabiri İlhami Çetin'in "Ali Dede ve Kedisi" başlıklı fotoğrafı oldu.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangında evi yanan ve kedisine sarılarak gözyaşı döken 83 yaşındaki Ali Meşe'nin görüldüğü fotoğrafı inceleyen Pekcan, tek eliyle kedisine sarılarak kederini yaşayan Meşe'nin hüznünün fotoğrafa yansıdığını söyledi.

Pekcan, "Spor" kategorisinde de oyunu, AA foto muhabiri Ahmet Dumanlı'nın "3 Adım" isimli fotoğrafından yana kullandı.

Bakan Pekcan, bu çalışmanın anı yakalayan çok etkileyici bir fotoğraf olduğunu kaydetti.

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AA Yılın FotoğraflarıTicaret Bakanı Ruhsar Pekcan
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