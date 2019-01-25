Bakan Pekcan Davos temaslarını değerlendirdi

DAVOS (AA) - BAHATTİN GÖNÜLTAŞ - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 49. Dünya Ekonomik Forumu'nda uluslararası yatırımcı firmalarla görüşme imkanı bulduklarını, onları Türkiye'ye yatırıma davet ettiklerini belirterek, "Bakanlık olarak ihtisas serbest bölgeleri projelerimiz var. Buralara yabancı yatırımcıları, üniversite öğrencilerimizi ve melek yatırımcılarımızı çekme, fikri olanla parası olanı bir araya getirme, yeni teknolojilere dört elle sarılarak yolumuza devam etme hedefindeyiz." dedi.



Bakan Pekcan, Davos'ta düzenlenen 49. Dünya Ekonomik Forumu'nda, dünya ekonomi liderlerinin "Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da Yeni İşbirliği Sistemlerini Belirlemek", "Bildiğimiz Biçimdeki Küresel Ticaretin Sonu mu?", "Siber Alana Güven Duymak" konulu gayriresmi toplantılarına katıldı.



Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sigrid Kaag ve Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroshige Seko ile ayrı ayrı görüşen Pekcan, Dünya Ekonomik Forumu Uluslararası Ticaret ve Yatırımlar İdare Kurulu oturumunda da hazır bulundu.



AA muhabirine, forumdaki temaslarını değerlendiren Pekcan, dünyanın ekonomik, sosyolojik ve teknolojik bir dönüşüm süreci yaşadığını, özellikle teknolojik dönüşümü yakalayabilen ülkeler bir üst gelir düzeyine yükselirken, yakalayamayanların kaybedeceğini söyledi.

Pekcan, Türkiye'nin hedefinin teknoloji çağını yakalamak olduğunu vurgulayarak, "Teknoloji odaklı yüksek katma değerli ürün ihracatını destekleme ve teşvik etme yönünde atılmış adımlarımız, yol haritalarımız var. Bu yönde çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.



Ticarette korumacılık önlemlerinin forumun en çok konuşulan konularından biri olduğuna işaret eden Pekcan, Türkiye'nin her zaman iş birliğine açık olduğunu ve bu konuda forum süresince ilgili bakanlarla görüşmeler gerçekleştirdiklerini bildirdi.



- Uluslararası yatırımcılara davet



Pekcan, uluslararası yatırımcı firmalarla da forumda görüşme imkanı bulduklarını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Onları Türkiye'ye yatırıma davet ediyoruz. Bakanlık olarak ihtisas serbest bölgeleri projelerimiz var. Buralara yabancı yatırımcıları, üniversite öğrencilerimizi ve melek yatırımcılarımızı çekme, fikri olanla parası olanı bir araya getirme, yeni teknolojilere dört elle sarılarak yolumuza devam etme hedefindeyiz."

İkili görüşmelerin son derece olumlu geçtiğini vurgulayan Pekcan, bu temaslarının devam edeceğini dile getirdi.



Pekcan, korumacılık önlemlerinin dünyayı ikiye böldüğüne dikkati çekerek, Dünya Ticaret Örgütü kurallarının güncellenmesi gerektiğini ancak tek taraflı alınan kararlar yerine çok taraflı uzlaşmayla alınan kararları ve kural bazlı ticaret sistemini desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.



- "Kapsayıcı ve sürdürülebilir ticaretten yanayız"



Dünya Ticaret Örgütü ile ilgili detaylı toplantılar yapacaklarını belirten Pekcan, "Türkiye olarak duruşumuz belli. Biz kapsayıcı, kural bazlı, serbest, adil ve sürdürülebilir ticaretten yanayız. Bu doğrultuda da çalışmalarımıza devam ettik, bu yolda güncellemelere de etkin olarak katılmaya, destek vermeye ve bu süreçteki tüm görüşmelere de aktif olarak katılmaya hazırız." ifadesini kullandı.



Gümrüklerin dijitalleşmesine de değinen Pekcan, Türkiye'deki gümrüklerin Avrupa'nın çok ilerisinde olduğunu söyledi.

Pekcan, gümrüklerin yüzde 100 dijitalleşmesi için çalışma yaptıklarını dile getirerek, "Bugün Avrupa'ya sevk ettiğimiz ihracat evraklarını, belgeler, faturalar ve serbest dolaşım belgelerini online elektronik kopya olarak verebiliyoruz ama Avrupa bunu alamıyor, bizden basılı kopya istiyor. Biz onlardan elektronik kopya isteyince yine basılı kopya yolluyor. İnşallah onlar da aynı teknolojiye gelince daha güzel olacak." diye konuştu.



Dış ve iç ticaret erbabının işini kolaylaştırmayı amaçladıklarını ifade eden Pekcan, "Hem iç hem dış ticarette işlerin kolaylaştırılması ve dijitalleşmesi yönünde adımlar atıyoruz." dedi.



- "Esnaf e-ticaret ekosistemine dahil edilmeli"



Pekcan, e-ticaretin daha kapsayıcı, küresel ve ticaretin önünü açan bir unsur olduğuna işaret ederek, bunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini ancak veri güvenliğinin sağlanmasının da önem taşıdığını söyledi.



Siber teknoloji ve korumacılığın konuşulması gerektiğini vurgulayan Pekcan, "e-Ticareti konuşurken küçük esnafımızı unutmamamız lazım. Onlara zarar vermeyecek, aksine esnafın faydalanabileceği bir e-ticaret ekosistemi yaratıp, onları bu sistemin içine çekmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.



Pekcan, e-ticaret kanallarına ve e-ihracatçılara yönelik destekler sağlandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Türkiye'de 28 yerde ihracat destek ofisleri açtık. Esnaf ve sanatkarın ihracatçı olmasına yönelik 18 seminer verdik. Ayrıca bakanlığımızda kadın ve genç girişimcilerle ilgili İhracat Destek Daire Başkanlığı kurduk. Bunu tabana yaymaya uğraşıyoruz. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. e-Ticaret, Dünya Ticaret Örgütü Bakanlar Toplantısı'nda da gündeme gelecek."