Bakan Pekcan Türkiye-Romanya JETCO toplantısına katılacak

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Romanya İş Ortamı, Ticaret ve Girişimcilik Bakanı Stefan Radu Oprea'nın eş başkanlıklarında yarın İstanbul'da "Türkiye-Romanya Ortak Ekonomik ve Ticaret Komisyonu (JETCO) I. Dönem Toplantısı" gerçekleştirilecek.



Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, JETCO toplantısında Türkiye ile Romanya'nın ticaret, ekonomi ve yatırım alanlarındaki ilişkilerinin değerlendirilmesi ve daha da geliştirilmesi, karşılaştıkları sorunlara çözüm bulunması, yeni iş birliği imkanlarının tespit edilmesi ve iki ülke özel sektörleri arasındaki temasların artırılması ele alınacak.

İki ülkenin ticari ilişkilerinin ilerletilmesi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik müzakereleri, karşılıklı yatırımların, müteahhitlik ve teknik danışmanlık hizmetlerinin artırılması, gümrük, ulaştırma, bilim, teknoloji, metalürji, KOBİ'ler, tarım, ormancılık, çevre gibi pek çok alanda iş birliklerinin artırılması konularını içeren I. Dönem JETCO Protokolü de 2 ülke bakanları tarafından imzalanacak.



Ayrıca, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonu ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, 2 ülke özel sektör kuruluşları ve firmalarının katılımıyla Pekcan ile Oprea'nın iştirak edecekleri "Türkiye-Romanya İş ve Yatırım Forumu" yapılacak.



- Türkiye-Romanya ticaret hacmi

Romanya ile Türkiye arasında 2017 yılında 5,6 milyar dolar seviyesinde bulunan ticaret hacmi, geçen yıl 6,3 milyar dolara çıktı.



Türkiye'nin Balkanlar'da en çok ihracat yaptığı ve en yüksek ticaret hacmine sahip olduğu ülke konumundaki Romanya'da kayıtlı 15 bin 312 Türk firması faaliyet gösteriyor.

Romanya'da bugüne kadar Türk müteahhitleri 4,3 milyar dolar tutarında 173 proje, Türk teknik müşavirlik firmaları da 6,3 milyon dolar tutarında 7 proje üstlendi.