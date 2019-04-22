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Bakan Pekcan'dan 23 Nisan mesajı

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, bayrak ve millet sevgisi ile yetişmesi, büyük ve güçlü Türkiye'ye öncülük etmesi, ülkemizi yüksek gelirli ülkeler seviyesine çıkarması en büyük dileğimizdir"

Bakan Pekcan'dan 23 Nisan mesajı
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ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, bayrak ve millet sevgisi ile yetişmesi, büyük ve güçlü Türkiye'ye öncülük etmesi, ülkemizi yüksek gelirli ülkeler seviyesine çıkarması en büyük dileğimizdir." ifadesini kullandı.

Pekcan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 99'uncu kuruluş yılının gurur ve mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

Pekcan, 23 Nisan 1920'nin, aziz Türk Milleti'nin bağımsızlık ruhuyla ve gönül birliğiyle inşa ettiği, milletin iradesini temsil eden, İstiklal Mücadelesi'nin sembolü TBMM'nin açıldığı kutlu bir gün olmasının yanı sıra Türkiye'nin milli egemenliğinin ve bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından olduğuna dikkati çekti.

Söz konusu tarihi; "milli iradenin, millet egemenliğinin, birlik ve beraberlik ruhunun en önemli göstergesi" olarak nitelendiren Pekcan, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, halkın iradesinin her şeyin üstünde olduğunu 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözleriyle tüm dünyaya duyurmuş ve bu önemli günü çocuklarımıza bayram olarak armağan etmiştir.

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın; bayrak ve millet sevgisi ile yetişmesi, büyük ve güçlü Türkiye'ye öncülük etmesi, ülkemizi yüksek gelirli ülkeler seviyesine çıkarması en büyük dileğimizdir. Yarınlarımızın umudu çocuklarımıza daha iyi bir gelecek inşa etmek için gayretle çalışıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum. TBMM'nin kuruluşunda ve Kurtuluş Savaşı'mızın kazanılmasında emeği geçen başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyorum."






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23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk BayramıMesajTicaret Bakanı Ruhsar Pekcan
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