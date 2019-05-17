Bakan Pekcan'dan ABD ile ticaret açıklaması

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD'nin Türkiye'den yaptığı çelik ithalatında vergileri yüzde 50'den yüzde 25'e indirmesinin olumlu olduğunu belirterek, "Beklentimiz ikili ticaretin önündeki tüm engellerin kaldırılmasıdır." ifadesini kullandı.

Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye olarak küresel ticarette adil, sürdürülebilir ve kural bazlı bir sistemden yana olduklarını bildirdi.

ABD'nin Türkiye'den yapılan çelik ithalatında vergileri yüzde 50'den yüzde 25'e indirmesinin olumlu olduğunu vurgulayan Pekcan, şunları kaydetti:

"Beklentimiz ikili ticaretin önündeki tüm engellerin kaldırılmasıdır. Türkiye'nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nden çıkarılması kararı, iki ülke hükümetleri tarafından ilan edilen 75 milyar dolar ticaret hacmi hedefiyle çelişmektedir. ABD ile ikili ticaretin önüne konulan engeller sadece Türk firmalarını değil, ABD firmalarını da etkilemektedir. Önemli bir ticaret ortağımız olan ABD ile ticaret hacmimizi artırmaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."