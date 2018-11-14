Bakan Pekcan'dan esnafa

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kooperatifler tarafından uygulanacak gecikme faizi oranı üst sınırının, bir aya kadar olan gecikmelerde yüzde 25'ten yüzde 16'ya, bir aydan fazla gecikmelerde yüzde 37,5'ten yüzde 20'ye çekilerek, esnaf ve sanatkarın faiz yükünün hafifletileceğini bildirdi.

Pekcan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) üyelerinin katılımıyla Ticaret Bakanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, esnaf ve sanatkarlara müjde verdi.

TESKOMB ortağı olup, kredi borçlarını ödemekte güçlük çeken esnaf ve sanatkarların borçlarının temerrüt faizlerini düşürecek çalışmalar dolayısıyla bir araya geldiklerini ifade eden Pekcan, Bakanlık olarak, yurt içi ticaretin daha elverişli koşullarda yapılması için 4 ayda önemli adımlar attıklarını söyledi.

Pekcan, tarım ürünlerinin sağlıklı ortamlarda depolanması ve ticaretinin elektronik ortamda yapılması, yurt içi ve yurt dışı ticaretin kolaylaştırılması yönünde çalışmalar yürüttüklerini belirterek, bu kapsamda Lisanslı Depoculuk Sistemi'ni uygulamaya aldıklarını, günümüz itibarıyla 3 milyon tondan fazla kapasiteli lisanslı depoların bulunduğunu bildirdi.

Lisanslı depolardaki ürünleri temsil eden elektronik ürün senetlerinin (ELÜS) işlem göreceği Türkiye Ürün İhtisas Borsasını kurduklarına işaret eden Pekcan, seneye hasat döneminden önce fiili olarak bu borsayı faaliyete geçirmeyi planladıklarını dile getirdi.

Pekcan, ticaret sicili işlemlerinin elektronik ortamda yapılması amacıyla Merkezi Sicil Kayıt Sistemi'ni (MERSİS) de uygulamaya koyduklarını hatırlatarak, çeke güvenin artırılmasına yönelik "karekodlu çek" uygulamasını başlattıklarını ifade etti.

- "Esnaf ve sanatkarın faiz yükü hafifletilecek"

Türkiye'nin geleceğe dönük çok büyük hedefleri bulunduğuna dikkati çeken Pekcan, hedeflere ulaşma sürecindeki önemli dayanaklarından birinin de kooperatifler olduğunu vurguladı.

Pekcan, 12 bin kooperatif ve 1,5 milyon kooperatif ortağını gelecek vizyonu için birer ortak olarak gördüklerini belirterek, "Bakanlık olarak kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla Halkbank kaynaklarından kullandırdığımız faiz indirimli kredilerle esnaf ve sanatkarlarımızın finansman ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Başkanımla (TESKOMB Başkanı) da konuştuk, talepleri mümkün olduğu kadar geciktirmeden yerine getirmek için bundan sonra da gayret sarf edeceğiz." dedi.

Türkiye'nin her tarafında bin civarında kredi ve kefalet kooperatifinin yaklaşık 1,7 milyon esnaf ve sanatkara hizmet verdiğine işaret eden Pekcan, esnaf ve sanatkarların bu kooperatifler aracılığıyla faiz sübvansiyonlu kredi kullanabildiğini söyledi.

Bakan Pekcan, şöyle konuştu:

"Kredi üst limitlerini işletme kredileri için 200 bin liraya, yatırım kredileri için ise 500 bin liraya çıkarmış bulunuyoruz. Bugün itibarıyla 30,6 milyar lira kredi bakiyesi bulunmaktadır. Bütçe imkanlarımız doğrultusunda, esnaf ve sanatkarların kullandıkları kredi şartlarında iyileştirme yapmaya devam edeceğimizi de önemle vurgulamak istiyorum. Esnaf ve sanatkarımıza vereceğimiz müjde şu, yükselen faizden kaynaklı olumsuzlukların giderilmesi için kooperatif kredilerine uygulanacak gecikme faiz oranının düşürülmesi yönünde bir beklenti oluşmuş, bu doğrultuda Bakanlığımızca bir çalışma başlatılmıştır. Bu amaçla kooperatif ana sözleşmelerinde gecikme durumlarında uygulanacak faiz oranını içeren madde değiştirilmiş ve kooperatiflerin bu yeni maddeye intibak etmelerinin önü açılmıştır. Yapılan bu değişiklikle kooperatif tarafından uygulanacak gecikme faizi oranı en üst sınırı bir aya kadar olan gecikmelerde yüzde 25'ten yüzde 16'ya, bir aydan fazla gecikmelerde ise yüzde 37,5'ten yüzde 20'ye çekilerek, esnaf ve sanatkarın faiz yükü hafifletilecek."

Bu uygulamayla borçlular ve bunların kefilleriyle birlikte 250 bin esnaf ve sanatkarın 1 milyar 500 milyon liraya ulaşan borçlarının yaklaşık 300 milyon liralık gecikme faizinin düşürülmesinin mümkün olacağına dikkati çeken Pekcan, düzenlemenin, yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla çalışan kredi ve kefalet kooperatiflerinin ortaklarına sağlanan önemli bir unsur olduğunu dile getirdi.

- "Geriye dönük 10 yıl için uygulayacağız"

TESKOMB Başkanı Akgül de Ticaret Bakanlığının her zaman esnaf ve sanatkarın yanında olduğuna işaret ederek, esnafa kullandırılan kredilerin zor zamanlarda bu kesimin ayakta kalmasını sağladığını söyledi.

Esnaf ve sanatkar için doğruluğun esas olduğunu vurgulayan Akgül, "Türkiye'nin çarkları dönsün, orta direk canlansın esnaf için yeter. Şu anda finansman sıkıntımız var, devletin esnafa sağladığı desteği hak edenlere vermek istiyoruz. Biz işimizi düzgün yaparsak, Bakanlığımız da destek olacaktır." diye konuştu.

Akgül, gecikme faiz oranlarının düşürülmesinin esnafı büyük ölçüde rahatlatacağını belirterek, "Bakanımızın bu jestine biz de karşılık veriyoruz. Bu düzenlemeyi sadece bundan sonrası için değil, geriye dönük 10 sene için uygulayacağız." dedi.