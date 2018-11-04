Bakan Pekcan'dan ticaret değerlendirmesi

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, çıkarılacak Hal Yasası ile üreticiyi ve tüketiciyi korumayı, sistemi kayıt altına almayı ve zayiatı azaltmayı amaçladıklarını belirterek, "Bu, hem sağlıklı ürün hem gıda güvenliği hem de enflasyonla mücadele yolunda hizmet verecek bir paket." dedi.

Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığı'nda bir araya geldiği ekonomi muhabirlerine Bakanlığın faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Ticaretin kolaylaştırılması için gümrüklerde yeni bir devir açacaklarını söyleyen Pekcan, şu anda yetkilendirilmiş yükümlü statüsünde 380 firma olduğunu, 110 firmanın da inceleme aşamasında bulunduğunu ifade etti.

Pekcan, "yerinde gümrükleme" uygulamasını geliştirdiklerini, mevcut durumda 18 firmanın bundan yararlandığını bildirdi.

Tekirdağ Limanı'nda buna ilişkin bir pilot uygulama yürüttüklerini dile getiren Pekcan, şöyle devam etti:



"Gemi limana geldiği andan itibaren gümrük işlemleri tamamlanmış, boşaltma işleri başlamış oluyor. Bu doğrultuda gümrüklerin tamamen online sisteme geçmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Burada Türkiye'den kaynaklanmayan sıkıntılar olabiliyor. Avrupa Birliği bile bunlara hazır değil. Her şey online, her şey şeffaf olacak ama zamana ihtiyacımız bulunuyor. 'Tır Takip Sistemi'miz var, tırlarımızın yükleriyle beraber hangi aşamada olduğunu takip edebiliyoruz. Bütün gümrük kapılarını online olarak görebiliyoruz. Hatta benim makam odamda var, oradan da görebiliyorum."

- Gümrükten satışa e-ihale sistemi

Pekcan, tasfiyelik hale gelen araç ve eşyaların gümrükten satışı için yeni bir sistem geliştirdiklerini belirterek, "e-İhale ile gümrükten satışta yeni uygulamayla gün aşırı 50 araba satacağız. Bir gün araç, bir gün eşya satılacak. Ayda 500-600 arabanın satılmasını öngörüyoruz. Son ihalede 2,5 milyon lira bedelle 37 araç satıldı. 81 milyona açık bir ihale. 18 yaşını doldurmuş, muhammen bedelin yüzde 10'u kadar teminat veren herkes katılabilecek. Herkes telefonundan aplikasyonu indirebilir. Arabayla ilgili her şeyi paylaşıyoruz, eksper raporu da var. Araçları yerinde gidip görebiliyorsunuz. Motosikletlere ilginin yüksek olması da dikkat çekici." diye konuştu.

Söz konusu ihalelere Ticaret Bakanlığı çalışanları ve birinci dereceden yakınlarının katılamayacağını ifade eden Pekcan, üniversite öğrencilerini düşünerek eşya satışlarını da eylüle yetiştirmeye çalıştıklarını anlattı.



Pekcan, tasfiyelerde imha edilen eşyalara ilişkin de yönetmelik yayımladıklarını, bunların yok edilmesi yerine vakıflara, derneklere, sosyal kurumlara hibesini sağladıklarını dile getirdi.



Çay, sigara, içki gibi imha edilecek ürünleri ise geri dönüşüm tesislerine verdiklerini vurgulayan Pekcan, böylece, zaman, enerji ve paradan tasarruf ettiklerini belirtti.



- "İhracatçımızı korumaya yönelik önlemler alıyoruz"



Pekcan, "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi"ni geliştirdiklerine işaret ederek, ithalatı yapılan tüm ürünlerle ilgili testler ve analizler gerçekleştirdiklerini, insanların ithal ürün alırken danışabilecekleri bir hat oluşturduklarını bildirdi.



İhracatçıları korumaya yönelik aldıkları önlemlere de değinen Pekcan, "Türkiye, uluslararası antidamping uygulayan ülkeler arasında 3'üncü, korumacılık, ilave gümrük vergileri uygulayan ülkeler arasında 6'ıncı sırada yer alıyor. Firmalarımızın haklarını Dünya Ticaret Örgütü kuralları çerçevesinde korumaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.



- "Hallerde üretici birlikleri için kiralar daha düşük olacak"



Hal Yasası'na değinen Pekcan, Türkiye'de yıllık üretilen 50 milyon ton yaş sebze ve meyvenin yaklaşık yüzde 30'unun zayi olduğuna dikkati çekti.

Pekcan, çıkarılacak yasayla üreticiyi ve tüketiciyi korumaya, sistemi kayıt altına almaya ve zayiatı azaltmaya çalıştıklarını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu, hem sağlıklı ürün hem gıda güvenliği hem de enflasyonla mücadele yolunda hizmet veren bir paket. Üzerinde çalıştığımız taslak bir çerçeve. Bunun içini paydaşlarıyla beraber dolduracağız. STK'lerle her konuda beraber hareket ediyoruz. Bir eyleme geçerken çalışma grupları kuruyoruz. O gruptan çıkacak ortak akılla hareket ediyoruz. Bunun da üretici bölgesi hal tarafı, tüketici bölgesi toptan hal tarafı var. İki tarafta da soğuk hava depoları, soğuk zincir, ambalaj standardı konusunda çalışmalarımızı tamamladık. Bunların uygulamasına hallerin devreye girişiyle başlayabileceğiz. Altyapımızı, çalışmalarımızı hazırladık. Buralarda sadece sebze meyve değil, et ve süt ürünleri, kanatlı hayvan, çiçek ve gerektiğinde diğer gıda ürünleri de yer alacak."

Kuzey Avrupa ülkelerinde ve gelişmiş ülkelerde üretici birliklerinin tüketici hallerindeki satış oranlarının yüzde 90'lar seviyesinde olduğunu söyleyen Pekcan, Avrupa Birliği ülkelerinin ortalamasının yüzde 50'yi bulduğunu, Türkiye'de ise bu rakamın binde 6'da kaldığını aktardı.



Pekcan, üretici birliklerinin kooperatifleşmesi için destek vereceklerini de belirterek, "Tüketici toptancı halinde üretici birlikleri için kiralar çok daha düşük olacak. Onlara yüzde 75 indirim sağlayacağız. Hal rüsumunu kaldıracağız. Vergi oranı herkese yüzde 4 ise üretici birliklerine yüzde 2 olarak uygulayacağız. Herhangi bir ticaret erbabının, esnafın zarar görmesini kesinlikle istemeyiz. Şu anki durumda her şey üreticinin sırtında. Mevcut sistemin ne üreticiye faydası var ne tüketiciye. Biz bunu düzgün kurguladığımız zaman herkesin memnun olacağı bir sistem olacak." dedi.



Hal Yasası'nın çıkmasının uzun sürmeyeceğini ifade eden Pekcan, tüm paydaşlarla ortak çalışma yürüttüklerini vurguladı.



Bakan Pekcan, üretici toptancı hali ile tüketici toptancı halinin iç yapısını yönetmelikle belirleyeceklerini dile getirerek, şöyle konuştu:



"Tüm engelleri aşacağız. Siyasi destek arkamızda. Buralar, yap-işlet-devret modeliyle profesyonel bir şirket tarafından yönetilsin, gurur duyacağımız, pırıl pırıl bir proje olsun istiyoruz. Yer konusunu belirlemeye çalışıyoruz. Hal Yasası'nın çıkmasında sorun yaşanmasını beklemiyorum. Pilot proje üzerinde çalışıyoruz. Öncelikle Ankara ve İstanbul'u pilot bölgeler olarak düşünüyoruz. Bir de bunun üretici bölgesi toptancı hali ayağı var. Akdeniz havzasında bunun karşılığı olmalı. Hangisine öncelik veririz bilemiyorum. Uygulamada pozitif yansımalarını göreceğiz."



- "Şirketleri yalnız bırakmıyoruz"

Pekcan, konkordato ilanlarına ilişkin soru üzerine, bu konuda Adalet Bakanlığı bünyesinde hem borçluyu hem alacaklıyı koruyacak detaylı bir çalışma yapıldığını, bu çalışmaya Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının destek verdiklerini bildirdi.

Ortada gerçekçi olmayan rakamların dolaştığına işaret eden Pekcan, gerekli tedbirlerin alındığını dile getirdi.



Pekcan, Türkiye'nin zor bir süreç atlattığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Gerekli önlemler alınmasaydı, kurulan senaryo çok daha farklıydı. Piyasa hareketlendi ama hala bankaların kredi verirken nazlandığını duyuyoruz. Biz de konuyu takip ediyoruz. Firmalarımıza, 'Teminat mektubunda sizden bu fahiş komisyonu kim istedi, kim limitin varken kredi vermedi, bunları bize firma bazında bildirin, çalışalım.' diyoruz. Onları yalnız bırakmıyoruz."

(Bitti)