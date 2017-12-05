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Bakan Sarıeroğlu: Bir yıllık, üç yıllık değil, sürekli işçi kadrosuna geçiriyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, "Özel sözleşmeli, geçici, bir yıllık, üç yıllık değil, sürekli işçi kadrosuna geçiriyoruz. Yaş sınırı, eğitim şartı, asıl iş, yardımcı iş ayrımı olmayacak." dedi.

Bakan Sarıeroğlu: Bir yıllık, üç yıllık değil, sürekli işçi kadrosuna geçiriyoruz

ANKARA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçilerle ilgili düzenleme kapsamında, merkezi yönetimde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile sosyal güvenlik kurumlarında alt işveren işçisi olarak çalışanların sürekli işçi kadrosuna alınacağını bildirdi.

Sarıeroğlu, Twitter hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda, taşeron işçilerle ilgili düzenlemenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklandığını belirterek, düzenlemeyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Merkezi yönetimde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile sosyal güvenlik kurumlarında alt işveren işçisi olarak çalışan tüm kardeşlerimizi, sürekli işçi kadrosuna alıyoruz. Özel sözleşmeli, geçici, bir yıllık, üç yıllık değil, sürekli işçi kadrosuna geçiriyoruz. Yaş sınırı, eğitim şartı, asıl iş, yardımcı iş ayrımı olmayacak. Bugün, bu sabah itibariyle, kamuda çalışan taşeron işçi kardeşlerimiz bundan sonra kadrolu işçi olacak. Belediye ve il özel idarelerinde, taşeron olarak çalışan kardeşlerimiz için de yeni bir düzenleme yaptık, bu kardeşlerimiz, il özel idarelerin ve belediyelerin iktisadi teşekküllerinde işçi olarak istihdam edilecekler."

"4/C kapsamında çalışanları, 4/B kadrosuna alıyoruz"

Düzenleme kapsamında 4/C'li çalışanların da unutulmadığını vurgulayan Sarıeroğlu, "4/C kapsamında çalışanları, 4/B kadrosuna alıyoruz. Böylece, 4/C kapsamındaki çalışanlarımızın bu sorununa da bir nokta koyuyoruz. Yeni düzenlemenin, 4/C'li kardeşlerimize de hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sarıeroğlu, mevsimlik çalışan geçici işçilerin 5 ay 29 güne kadar olan çalışma sürelerinin 4 aya kadar daha uzatılmasının sağlanacağını bildirerek, şunları kaydetti:

"Her fırsatta işçinin hakkını koruyup gözetleyen, her platformda bunu kararlılıkla dile getiren ve taşeron işçilerimizle ilgili yapılan bu tarihi reformun mimarı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Bu süreci başından sonuna kadar büyük bir özveriyle takip eden Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a ve Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal'a teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Muhabir: Özcan Yıldırım

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