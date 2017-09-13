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Bakan Sarıeroğlu, KKTC'li mevkidaşı Saner ile görüştü

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Saner ile bir araya geldi

Bakan Sarıeroğlu, KKTC'li mevkidaşı Saner ile görüştü

ANKARA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sarıeroğlu'nun makamındaki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

İki bakanın baş başa bir süre görüşmesinin ardından heyetler arası toplantıya geçildi. Toplantıda, iş sağlığı ve güvenliği, istihdamı artırmaya yönelik çalışmalar ve genel sağlık sigortası konularında istişarelerde bulunuldu.

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Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide SarıeroğluKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner
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